Segunda quincena: "Estamos viendo un lento y mesurado crecimiento de turismo"

Comienza la segunda quincena de enero, la más fuerte del verano en Mar del Plata y pese a la crisis económica nacional, desde cada sector de la ciudad se conservan las expectativas turísticas.

Si bien las personas debieron modificar la cantidad de días a vacacionar y achicar los gastos, por el grave contexto económico, la afluencia persiste y se incrementa en mayor medida con la llegada de los fines de semana.

Sobre esto, el secretario general del Colegio de Martilleros, Oscar Cherú dialogó con El Marplatense y mencionó: "Venimos desde fines de diciembre, con un leve crecimiento día a día. Por ahí hoy no están cubiertas todas las expectativas que había. Obviamente que la situación económica, la devaluación de diciembre, la presentación de DNU, la Ley ómnibus, todo eso de alguna manera impacta en forma directa. Pero sí estamos viendo un lento y mesurado crecimiento con el recorrido de los días que se evidencia en su crecimiento con la proximidad de los fines de semana".

"Ya pasó el anterior, donde vimos una situación similar y este notando un mayor nivel de consulta. Las expectativas son mesuradas porque tenemos un contexto complicado. Entonces vemos que por ahí aquel que tenía pensado tomarse una semana, termina eligiendo viajar cuatro días, pero la gente de una manera u otra trata de tomarse esos merecidos días de vacaciones que todo el mundo necesita. El contexto es complicado, con una mediana incertidumbre a futuro, pero con optimismo en el presente", epxlicó.

"Nosotros cuando sugerimos los valores a mediados de octubre, con el correr de los días y obviamente producto de la inflación que estamos atravesando, hubo un pequeño incremento, un ajuste en los valores, que hoy o se sostuvieron o hubo incluso volvimos a los valores originales que habíamos sugerido. Mar de Plata, por las características que tiene, posee ofertas para todos los bolsillos, hay disponibilidad y la gente lo sabe", continuó el referente.

"Muchas personas toman la decisión a último momento, pero creemos que al menos, en lo que ya estamos proyectamos de la segunda quincena, o semanal, o de 10 días, como normalmente hoy la gente está tomando para vacacionar, vamos a ir notando un crecimiento con mucha mesura y a valores razonables", afirmó.

"Nuestra sugerencia a los propietarios es que mantengan los valores, porque es preferible tener ocupada una propiedad la mayor cantidad de días posible, porque el día que pasa, se pierde y no se recupera. Así que es preferible un valor lógico y razonable y no pedir uno disparatado, porque no se lo alquilan a nadie. En ese sentido los valores creo que se están medianamente sosteniendo, con un pequeño ajuste de los valores que ya sugerimos en octubre, siguió".

Y a modo de conclusión, Cherú dijo: "En la concreción de alquileres nosotros tenemos una baja, comparada con la temporada anterior, sin dudas. Más la temporada anterior que sabemos que fue una de las mejores de los últimos años. En estos momentos nosotros podemos decir que es menor que la anterior, pero comparado año con año, evidentemente estamos por debajo de lo que fue".