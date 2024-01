Aumentos de gas: "Nos van a convertir a los argentinos en pobres en energía eléctrica"

Ante el anuncio indicado por parte de las empresas distribuidoras y transportadoras de gas que consiste en un pedido del 421% de incremento de las tarifas, desde la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios expusieron en la audiencia.

En este encuentro, quienes expusieron indicaron la negativa a excluir a Mar del Plata de la zona fría y que las subas pasarían de $3000 a facturas de hasta $20000.

De aprobarse por parte de Enargas, el aumento regiría desde febrero y alcanzaría a hogares, empresas, al transporte y a la producción.

Sobre esto, la titular de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Marisa Sánchez, dialogó con El Marplatense y dijo: "Desde la Liga pudimos exponer el día martes a las 9 de la mañana en la audiencia para el tratamiento del precio de la nueva tarifa de gas".

"Lo que presentamos fue que nos van a convertir a los argentinos en pobres en energía eléctrica. Esto es un aviso de corte adelantado del servicio de gas natural, dado que con el aumento que quieren ponernos desde el Gobierno Nacional los hogares se van a ver imposibilitados de pagar su factura de gas", afirmó.

"Se trata de un 421% de aumento. Llevaría nuestra factura de 3.000 pesos aproximadamente entre 15 y 20.000 pesos para pagar por mes. Sumado a todos los demás aumentos que vamos a tener a lo largo de este año", cuestionó.

Y adhirió: "Como lo pudimos exponer en la audiencia, creemos que esto es una canallada al pueblo argentino que ha votado este Gobierno con total confianza y no para que nos vengan a vulnerar los derechos de consumidores y usuarios".

"Les pedimos también a los funcionarios que tienen la posibilidad de decidir si este invierno los marplatenses vamos a tener gas, que cuando tomen la decisión de aumentar o no la tarifa piensen no desde sus cómodos sillones en lujosas oficinas desde Buenos Aires, sino que se pongan en el lugar de la gente; que tengan empatía con el usuario y no nos estafen moralmente como lo vienen proponiendo las distribuidoras, las transportistas y desde la Secretaría de Energía de Nación", expresó desde la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

"Vimos con mucha tristeza el desconocimiento de los funcionarios que expusieron en la audiencia pública sobre el tema. Ante esto, pensamos que no pueden ser ellos quienes nos fijen una tarifa para el 2024. Nos opusimos totalmente a todo aumento y a la quita del beneficio de la Ley de Zona Fría", concluyó Sánchez.