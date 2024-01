Las playas de Mar del Plata pierden un metro por año

Según la Ordenanza Nº 4568 del partido de Gral. Pueyrredon, sancionada en 1979, la playa pública libre es aquella extensión de costa de fácil acceso que presente una superficie de playa de libre uso. Este sector no posee equipamiento alguno, manteniéndose solamente y a cargo de la administración comunal, la limpieza e higiene, así como el control general de seguridad a través del servicio de helicópteros.

El control de las playas publicas de Mar del Plata

Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC), comentó que “la mayoría de nuestras playas no son concesionadas”, las que sí lo son se las denomina Unidades Turísticas Fiscales (UTF). Fueron creadas por el Honorable Concejo Deliberante y pueden ser concesionadas, es decir, poder ser administradas por un ente privado.

En la actualidad existen 47 de estas en todo el partido, lo que equivale a un 25% del espacio de arena disponible a lo largo de toda la costa. Se trata principalmente de playas de diferentes y variadas características, alternadas en los 47 km. de costa de nuestra ciudad, y la mayoría de ellas funcionan como balneario, junto a otras actividades complementarias.

Según el tipo de concesión que posea, un balneario puede llegar a abarcar un 70% del ancho de la arena disponible, dejando ese 30% restante destinado para la playa pública. Por otro lado, los no concesionados también cuentan con un área esquematizada disponible para implementar, en ella, unidades de sombra. “No es que nosotros no tenemos regulación acá en la zona, también la tenemos estipulada, yo tengo una cantidad de metros digitada por planos y hasta ese lugar puedo llegar”, aclaró Miguel Pennisi, dueño del balneario “Balcón del Sur”.

Cada una de las UTF tienen medidas específicas que deben aplicar, no están diagramadas para todas por igual, sino que al momento de ser concesionadas se elaboran pliegos, en ellos se estipula la cantidad de carpas que se van a establecer y además se delimita el área a utilizar.

Aquellos que superen esas medidas establecidas serán sancionados económicamente. Sobre esto, el caso más reciente es el del balneario “Costa del Sol”. El EMTUR constató que en la temporada 2022/2023 instaló 135 unidades de sombra, sobrepasando las 100 permitidas y acordadas en el pliego. Se resolvió que el concesionario debía afrontar $1.293.100 en concepto de canon por la instalación excepcional de sombra adicional.

Ese monto equivalía, en ese entonces, a lo recaudado por el alquiler de menos de 6 carpas durante toda la temporada. Lo que refleja que las cuentas le siguen dando de sobra al sector empresario. “Obviamente que al ser la primera vez que se sanciona a un balneario por exceso de unidades de sombra, la multa es relativamente baja, pero es la primera sanción de esta índole que se hace”, dijo Bernardo Martin. La particularidad de estas multas es que si sucediese el hecho de llegar a una tercera falta, el propietario perdería totalmente la concesión del balneario.

Las últimas cinco UTF que se crearon durante este 2023 fueron creadas con la idea de una playa pública equipada. “No tienen la unidad de sombra tradicional, es decir, la carpa, sino que tienen sombrillas, que podrían suponer que se van a poner y sacar, algo más parecido a un modelo de las playas de Brasil”, sentenció Mariana Cuesta, concejala del Partido de Gral Pueyrredon.

* Por Matías Ledesma para el #MediaLab de Portal Universidad