Montes, sobre el clásico: "Tenemos mucho para perder si las cosas no salen como queremos"

Después de casi 27 años, se volverá a disputar el clásico marplatense entre el "Tiburón" y el "Torito" debido a las fechas interzonales que dispuso AFA en la Primera Nacional, y en ambas partes ya lo palpitan. Aunque el presidente de Alvarado, Emiliano Montes, en un inicio precisó que hay "mucho para perder" si no sale según lo esperado, también expresó que "las cosas van a salir bien y será una jornada histórica".

Mientras el equipo de Giganti se ubica en la Zona A, los de Yllana se encuentran en la B. Los elencos de la ciudad se cruzarán dos veces, en las jornadas 8° y 27°, y el primero que hará de local será el cuadro portuario.

"Es un tema que el año anterior estuvo cerca de concretarse y por cuestiones de seguridad no ocurrió. Y ahora la mayoría de los clubes hicieron hincapié en jugar una fecha interzonal y cruzar a todos los clásicos. El único que no se había disputado era el de la ciudad, así que estamos contentos y ya tuvimos reuniones con personas de seguridad, el Municipio y Aldosivi", le indicó a "Primera Tarde" de Mitre (FM 103.7).

Asimismo, Montes remarcó que tienen "una responsabilidad muy grande por delante" y que tienen "mucho para perder si las cosas no salen de la forma que queremos". También, explicó: "Hay una madurez de la gente y la dirigencia. Entendimos que para vender a Mar del Plata como una plaza del fútbol había que mostrar que hay un clásico hermoso. Asumimos la responsabilidad y necesitaremos el apoyo de mucha gente para mostrarle al país que en la ciudad el fútbol es competitivo".

Sobre esa misma línea, el dirigente subrayó que el clásico se juega en todas las categorías y ocurre "sin inconvenientes", por lo que desea lo mismo para la Primera. "Debemos entender que solo es un partido de fútbol y desdramatizarlo, entendiendo que se dará un resultado, pero que después volvemos a nuestras casa y seguimos con nuestras vidas cotidianas", puntualizó.

Por último acerca del partido, la máxima autoridad del "Torito" añadió que el martes se reunieron con los dirigentes de Aldosivi y aclaró que trabajarán "en conjunto", en ambos encuentros. "Las cosas van a salir bien y será una jornada histórica", sostuvo.

Y en paralelo, también analizó la situación económica y la diferencia con otros conjuntos de la Primera Nacional: "Los clubes del interior del país reciben aportes importantes por representar a su provincia, pero en nuestro caso es nulo por la gran cantidad de equipos que hay en Buenos Aires. Ahí ya corremos con una desventaja. Gracias a dios tenemos buena convocatoria cuando jugamos de local, aunque el nivel de socios ronda en los 3500. El número que va a la cancha no se ve reflejado en los socios. Es un aporte genuino que podemos volcar a inversiones en el plantel e infraestructura, pero es difícil".

CONOCÉ EL FIXTURE DE ALVARADO

1° fecha vs San Martín de San Juan (Visitante)

2° fecha vs Guillermo Brown (Local)

3° fecha vs Agropecuario (V)

4° fecha vs All Boys (L)

5° fecha vs Tristán Suárez (V)

6° fecha vs Patronato (L)

7° fecha vs Racing de Córdoba (V)

8° fecha vs Aldosivi (V)

9° fecha vs Güemes (L)

10° fecha vs Gimnasia de Jujuy (V)

11° fecha vs Deportivo Maipú (L)

12° fecha vs Ferro Carril Oeste (V)

13° fecha vs San Miguel (L)

14° fecha vs Quilmes (V)

15° fecha vs Talleres RdE (L)

16° fecha vs Estudiantes (V)

17° fecha vs Chacarita (L)

18° fecha vs San Martín de Tucumán (V)

19° fecha vs Arsenal (L)

Luego comenzará la segunda rueda en el mismo orden, con las localías invertidas.