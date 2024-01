El análisis del gobierno de Milei, por el politólogo Facundo Cruz

Facundo Cruz, politólogo, profesor universitario, consultor independiente y autor de ‘La gente vota’ en cenital.com, habló con CNN Radio y ofreció un análisis detallado sobre el perfil de Javier Milei y la percepción de la ciudadanía durante su primer mes de gobierno.

En Regreso CNN de Federico Seeber, Cruz destacó que el perfil austero que muestra Milei "es parte del personaje en términos individuales y en términos colectivos es parte de una identidad política social que trata de construir. Estamos viendo a Milei darse una identidad en el momento que está gobernando".

El politólogo señaló que, a pesar de la polarización, Milei aún mantiene un diferencial positivo en su imagen, con una aprobación al gobierno que se equipara a la del propio Milei.

El consultor señaló la sorpresa al indagar sobre la percepción individual y económica de la ciudadanía: "La respuesta individual dice que hoy no está bien y que a futuro no estará mejor". Sin embargo, expresó que "en cuanto al país, no dice que está ni bien ni mal, pero si cree que en el futuro va a estar mejor".

"De alguna manera esto muestra el pulso de cierta tolerancia que puede tener la ciudadanía para estas medidas del gobierno", remarcó.

En relación con la Ley Ómnibus, Cruz destacó que el peronismo no ha llegado al rechazo y está considerando modificar algunos puntos. Según el politólogo, los números actuales en las comisiones favorecen al gobierno en este aspecto.

Cruz concluyó señalando: "Se ha prestado mucha atención al primer mes de gobierno de Javier Milei debido a la forma en que llegó al poder".