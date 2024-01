Conflicto con IOMA: "No queremos que dilaten más, hoy nos vamos con una respuesta"

Afiliados a IOMA continúan reclamando por sus coberturas en Mar del Plata. Con el pasar de los días, el conflicto cada vez empeora más y la situación se complica.

Si bien el problema es de larga data, el malestar comenzó a hacerse visible a principio de mes, cuando una multitud se concentró en las puertas de la sucursal local para pedir soluciones y lo mismo sucedió este miércoles, donde también se sumó Suteba Multicolor.

En busca de soluciones, a raíz de esto que atraviesa a toda la Provincia, el concejal del Pro Guillermo Volponi presentó un proyecto de resolución y otro de comunicación donde expone la preocupación por la situación actual de miles las familias afectadas.

En ese sentido, la representante SUTEBA Multicolor, Nadia Martin dialogó con El Marplatense sobre el mal momento que pasan los afiliados: "La situación es realmente tremenda. La falta de respuestas es total ante un reclamo que se viene haciendo de distintos sectores. Vimos que estuvo el STM, el sindicato de Municipales reunidos, también están siendo parte judiciales, kinesiólogos, prestamistas. Hoy principalmente somos docentes y jubilados que estamos con la obra social vaciada. Este es un plan que viene hace rato por parte de IOMA, pero esta vez llegó al límite de ya no tener ni dónde atendernos. Si uno se tiene que hacer una operación o cualquier otro tratamiento, no hay camas", explicó.

"Nos comentaba una compañera docente que hace seis días que se está deshidratando con gastroenteritis y no hay una cama. Y los policonsultorios, que parecen ser la solución que la conducción sindical propone, están totalmente colapsados o la descartan. Entonces esta es la situación hoy. Falta de cobertura total, no hay camas, o sea las dos clínicas, las clínicas que quedan para atendernos están totalmente colapsadas. Es entendible porque las tres principales donde nos atendíamos ya no lo hacen, prestamistas que cada vez brindan menos cobertura. Los kinesiólogos dijeron que no pueden seguir trabajando porque se les paga por consulta 1.200 pesos. Y es más que entendible", expresó.

"Tenemos responsables al director del IOMA, Santiago González, un director provincial, Homero Giles y todo el gobierno de lo que está pasando pero se sigue dilatando la situación. La pregunta es, ¿dónde están las conducciones sindicales?, ¿dónde están todas las autoridades responsables?. Porque hoy la verdad es que hay un montón de familias y de docentes que nos morimos en la calle, es así", siguió.

Y adhirió: "Hoy nos hacemos presente nuevamente, vamos a ver qué medidas vamos a tomar y cómo se va desarrollando, pero no queremos que dilaten más, hoy nos tenemos que ir con una respuesta".

"Este conflicto comenzó a reclamarse hace varios días. Ya dejamos un montón de cartas con números de teléfono para que el Director se comunique y abrir un diálogo, para que nos diga concretamente qué está haciendo con nuestra plata. Para darnos respuestas a casos concretos de familiares que tienen sus hijos con discapacidad, que necesitan tratamientos, que necesitan medicamentos, casos de urgencia. Este señor no se dignó a llamar nunca. Por eso está la bronca y la indignación", dijo Martín.

"González estuvo reunido con el STM y lo único que hace es dilatar la situación diciendo que están buscando otras opciones. ¿Qué otras opciones son esas?. No queremos otras opciones. Queremos que se restituya toda la atención médica en las clínicas hasta que busque otras soluciones. En entremedio no podemos estar en la calle, no podemos esperar tratamientos. Que él siga buscando las soluciones que quiera, pero mientras tanto tiene que darnos una solución concreta, tenemos que tener un lugar a donde ir y atendernos. Y si no nos atiende lo esperaremos acá", concluyó la referente.