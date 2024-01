Aumento del boleto: "El incremento que piden es una barbaridad"

Luego de que los empresarios del transporte pidieran un abrupto aumento para el boleto de colectivo, comenzaron las repercusiones y algunos sectores expresaron estar en contra.

El pedido elevado al HCD representa un 187% de aumento, pasando de $297,3 a $854,46 (con subsidio) o un 223% a $961,94 (sin subsidio). Sin embargo, primero se analizarán los costos en sesión de Movilidad.

El último incremento registrado había sido el pasado 8 de diciembre, donde los empresarios habían afirmado necesitar un boleto a $357,07, sin embargo el estudio de costos arrojó un valor menor y ese fue el aplicado.

Sobre esto, el integrante de la comisión de movilidad y concejal de Unión por la Patria, Miguel Guglielmotti dialogó con El Marplatense y expresó: "Nuestra postura es contraria, presentaron un auto particular con un incremento en el valor del boleto de $853, de los $300 que está hoy. Realmente hay una deficiencia por parte del Poder Ejecutivo Municipal muy grande. Nunca logró generar un pliego de transporte que verdaderamente regule, modifique y mejore el servicio y hoy por hoy tenemos uno malo que no llega a todos los barrios de la ciudad de Mar del Plata y Batan, que no es accesible".

"Realmente las dificultades con el transporte son enormes y no se logró concretar verdaderamente, un pliego que tienda a llevar adelante una discusión con distintas instituciones intermedias y con los bloques de concejales para mejorar el servicio del transporte. Es una deuda que lleva los cuatro años del gobierno de Montenegro, los cuatro de Arroyo y esta nueva etapa que continúa ahora con una prórroga para no discutir precisamente lo que tendría que discutirse para mejorar y generar un servicio a la ciudad de Mar del Plata eficiente para los vecinos y vecinas", dijo.

A poco más de un mes del último aumento, Guglielmotti afirmó que "el incremento que piden ahora. Supera el 150% es una barbaridad. Es exagerado absolutamente. Veremos cuando esta nota particular comienza a recorrer las distintas comisiones del Consejo Deliberante, cuáles son las posturas que se van dando para justificar o ver este incremento".

Con respecto a los subsidios, el Concejal aclaró que "hay componentes nacionales y provinciales. Los primeros, ya por informaciones del Ejecutivo Nacional, se van a cortar. Nosotros hacemos todas las gestiones correspondientes con respecto a los provinciales, pero claramente ante una política desplegada por el nacional, el provincial también se va a ver acotado en el desarrollo de sus políticas económicas y financieras. Por lo tanto, es muy probable que estos subsidios empiecen a mermar".