La angustia que embarga a los padres de Fernando Báez Sosa, a 4 años del crimen

Graciela y Silvino no hablan de su hijo. No saben por qué ni cómo llegaron a conciliar ese acuerdo. Es un convenio tácito, un tratado de convivencia implícito. En la casa de Fernando Báez Sosa, su nombre, su historia, su causa es tabú. Abundan las fotos, los homenajes, los altares, pero la presencia está silenciada. Entre ellos no hablan de él. A otros sí. Pero cuando están solos, cuando las cámaras y los micrófonos se apagan, callan. No abordan el tema. Lo esquivan. Es un mecanismo de defensa, una estrategia para subsistir, para seguir, para no claudicar. La causa de la muerte los necesita alertas, expectantes. Porque no está todo terminado. Falta que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva las apelaciones. De algo tienen miedo.

Graciela empezó terapia. Pasaron casi cuatro años y un juicio de consumo masivo para que sintiera la necesidad de confesarle a un psicólogo que no puede dormir por las noches, que se siente rendida, que perdió las ganas y que entiende que la única solución para que su vida mejore es terminarla. Dice que aún no aprende a procesar la pérdida, que así como le cuesta conciliar el sueño también le cuesta levantarse de la cama, que se detiene ante la habitación de su hijo -que permanece intacta tal como él la dejó- y no sabe cómo recomponerse, que no logra despegarse de esa madrugada de febrero de 2020, que su vida quedó congelada ahí, que no encuentra motivos ni razones, que hay días que no quisiera estar viva. “Le dije al psicólogo que mi única solución es la muerte”, juró, entre lágrimas, en el programa Mañanísima de El Trece. Su reflexión surge a partir de un miedo: que la justicia, esa que anhela y la que la desvela, nunca llegue del todo.