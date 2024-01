La Provincia no descontará la jornada a los estatales que se sumen al paro del 24

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó trascender esta tarde que no les descontará el día a los trabajadores estatales bonaerenses que adhieran al paro del 24 de enero convocado por la Centra General del Trabajo (CGT).

En rigor, el paro del 24 de enero que regirá a partir de las 12:00 con movilización tiene por objetivo que todos los sectores que se sientan perjudicados por la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 puedan manifestar su rechazo a las medidas.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional sí descontará del sueldo de enero el día no trabajado para los estatales que decidan adherir al paro del 24 de enero. “El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, aseguró.

Así, horas más tarde fuentes cercanas a Kicillof dejaron trascender que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no les descontará el día a los estatales bonaerenses que decidan adherir al paro del 24 de enero, en clara señal de distanciamiento del Ejecutivo nacional.

Por estas horas el gobernador bonaerense intenta, con un bajo perfil, congregar a todos los sectores que estén disonancia con las medidas de ajuste que toma el presidente de la Nación, Javier Milei.

De hecho, ayer Kicillof encabezó en la Casa de la provincia de Buenos Aires de Capital Federal un encuentro con diferentes referentes de Unión por la Patria para unificar la respuesta de rechazo a la ley ómnibus y el DNU de Milei.

Por otra parte, el martes el gobernador anunció por decreto que el aumento para los estatales bonaerenses que será de un 25%, en el marco de las reuniones que tenían por objetivo concretar un acuerdo paritario.

“En un contexto de dificultades financieras e incertidumbre, concretar este aumento representa un enorme esfuerzo. Nos proponemos continuar la discusión paritaria del año en curso con los representantes gremiales”, detalló Kicillof.

Fuente: Diputadosbsas.com.ar