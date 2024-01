Organizaciones sociales cortaron la calle en reclamo por alimentos

En el marco de una crisis inflacionaria que ajusta el bolsillo y una incertidumbre social, política y económica, organizaciones sociales se movilizaron por las calles de Mar del Plata para pedir alimentos.

Respecto al recorrido, "vamos a pasar por el Banco Nación y culminaremos en dos supermercados para entregar un petitorio pidiendo donaciones de mercadería para los comedores", comentó Amelia Carabajal, referente del MTR, en diálogo con El Marplatense.

Esta acción no es aislada, ya que "venimos con diferentes planes de lucha, intentando que haya un diálogo con el gobierno nacional, pero en la secretaría de Mar del Plata no hay nadie. En Buenos Aires se ha destrabado el canal de intercambio, pero nos dijeron que no hay más mercadería a granel y desde octubre no estamos recibiendo nada", explicó.

Además, señaló que "esto hace que los comedores puedan funcionar, pero con donaciones de los vecinos, algo que conseguís, pero la realidad es que hoy un montón de familias no están recibiendo los alimentos para subsistir el mes".

Sobre las respuestas del Estado, dijo que "al no haber nadie nombrado en Desarrollo Social se agrava la situación y desde el municipio lo que nos dicen es que aún no tienen el presupuesto anual".

Por lo que conseguir alimentos se dificulta debido a que "hoy para no ser pobre debés ganar 500 mil pesos como mínimo y la mayoría de los compañeros están trabajando de manera precarizada para el Estado porque hacemos tareas comunitarias y el Potenciar Trabajo que es del 78 mil pesos".

Asimismo, declaró que "También se agrava porque con el nuevo DNU queda desenganchado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entonces al no tener un aumento y con el fuerte incremento de la inflación, se agudiza la situación".

De modo que hasta el momento "no venimos recibiendo nada y la única respuesta de Nación en Buenos Aires es que no hay compras porque no hay plata. Vamos evaluar la situación en asambleas y seguramente lleve a profundizar la lucha", concluyó.