El club de las cinco: Emma Stone + restaurante + Marvel + Reacher + Miyazaki

Por Mex Faliero

POBRES CRIATURAS dirigida por Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. En cines.

-Lanthimos, director de la exageración y de la búsqueda de shock en el espectador, integrante de esa nutrida tribuna de cine misántropo del presente, encuentra en esta suerte de relectura de Frankenstein una de sus películas más felices. Eso no significa que no habrá padecimientos ni que por momentos no nos someta a situaciones un tanto innecesarias, pero Pobres criaturas es su relato más humano y noble, graciosa incluso, en el que abandona un poco el cinismo canchero para entregarse a personajes que buscan una libertad imposible. Eso le pasa a Bella (lo de Emma Stone es notable), una mujer suicidada y revivida por un científico (Willem Dafoe, también notable) con especial delectación por lo monstruoso. Bella irá creciendo intelectualmente hasta que su descubrimiento del placer la obligará a abandonar la casa y salir al mundo. Y ahí empieza lo que Lanthimos quiere contar, esa búsqueda de la libertad a partir del cuerpo, del sexo y del disfrute, pero también del intelecto y lo político. Si algo tiene de bueno Pobres criaturas es que lejos de la tortura, el camino es divertido, desenfadado, retorcido en sus ideas visuales y argumentativas (por ejemplo, para estos tiempos, la relación de Bella con la prostitución). Hacia el final sucumbe un poco ante el discurso para la agenda, pero en esa mezcla de guiños a Frankenstein, David Cronenberg e incluso Tim Burton, Pobres criaturas resulta estimulante.

EL OSO (serie) creada por Christopher Storer, con Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri. En Star+.

-Es temporada de premios y acaba de ganar el Globo de Oro, el Critics Choice Awards y el Emmy. Así que hablemos de El Oso, una de las grandes sorpresas de los últimos años en materia de series. El Oso es la historia de un grupo de laburantes de un restaurante que tendrán que unirse y aprender a trabajar en equipo para superar sus metas. Nada que no se haya contado antes, pero Storer encuentra nuevas formas para este cuento de autosuperación, especialmente una puesta en escena asfixiante por momentos que se balancea entre la neurosis de sus personajes y sus cualidades profesionales. Porque El Oso es una serie sobre profesionales, sobre gente que es buena en una tarea y le cuesta todo lo demás, especialmente la vida. Entre dolores indisimulables y momentos de felicidad, la serie avanza construyendo, de fondo, la saga de una familia y, también, la de un grupo que terminará funcionando como una familia. Divertida y dolorosa, El Oso tiene la virtud de funcionar muy bien en la neurosis como en esos pasajes de reposo donde los personajes sacan la cabeza y respiran. De paso, varios acá encontraron los personajes de sus vidas. Imperdible.

ECHO (miniserie) creada por Marion Dayre, con Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Tantoo Cardinal. En Disney+.

-Universo Marvel. El personaje Echo fue introducido en Hawkeye y ahora tiene su miniserie propia. En verdad casi no la tiene, porque estuvo muy cerca de ser arrojada al cesto de residuos. Finalmente decidieron estrenar sus cinco capítulos todos juntos, a diferencia del habitual capítulo semanal de las series de Marvel en Disney+. Esto podía significar dos cosas, le tenían poca fe porque era un desastre o porque eran medio ignorantes. A los resultados, podemos decir que ni una cosa ni la otra: Echo es el típico relato de regreso a los orígenes, en este caso Maya López dejando la violenta Nueva York para volver al pueblo donde nació y a la comunidad originaria a la que pertenece, con el objetivo de vengarse del malvado Kingpin (Vincent D’Onofrio, por lejos lo mejor) y redescubrir lo puro de su alma. Otro detalle de producción: Marvel estrenó aquí su sello Spotlight con el que, se nos dijo, se animan a propuestas más violentas. Digamos que más allá de la flojera general, esa promesa de adultez y violencia nos ponía una zanahoria por delante que la serie nunca alcanza. Hay algún dejo de acción a lo John Wick, pero en lo concreto Echo se va lavando progresivamente hasta un final un poco vergonzoso. Es cierto que apuesta más a los personajes y al drama que a la espectacularidad, pero Marvel sigue sin encontrarle un sentido a su universo de series.

REACHER (serie), creada por Nick Santora, con Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald. En Prime Video.

-La creación literaria de Lee Child tuvo en el cine una muy buena adaptación con Tom Cruise (en verdad la primera película era notable, la segunda era un flan), pero esta versión serial creada por Nick Santora es un poco más justa al original: primero porque no es tan refinada narrativamente como aquella primera película, sino más básica y brutal, en tono con la estructura ósea de su protagonista: el ex militar Reacher es una mole y Ritchson (no lo tenía de ningún lado) tiene la gracia biológica para interpretarlo. Reacher es uno de esos personajes literarios que alcanzan su saga y ese material serial es propicio para las plataformas. Además de una mole, el personaje es muy inteligente, y puesto a resolver crímenes es el mejor: porque es sagaz pero cuando se tiene que enfrentar a los malos tiene la capacidad para quebrar cuanto hueso se le ocurra. Y otra cosa: es un fantasma, alguien borrado del sistema que vaga por ahí resolviendo problemas como en Brigada A. La serie es una mezcla de descubrir al asesino mezclado con la acción más brutal de los ochenta. A veces esa apuesta por los márgenes del buen gusto funciona y, en otros, vuelve a la serie un poco berreta. En ese vaivén, Reacher construye un personaje encantador y divertido en su brutalidad, al que Ritchson le aporta su mejor cara de póker (no sabemos si porque le sale o porque es la única que tiene). Hay una segunda temporada en marcha, que mantiene el nivel y eleva un poco la vara de la puesta en escena. Un plato para espectadores definidos y tal vez un poco old fashioned.

PORCO ROSSO dirigida por Hayao Miyazaki. En Netflix.

-Ahora que Hayao Miyazaki salió del retiro para estrenar una nueva película, es bueno recordar que en Netflix está casi todo Miyazaki. El animador japonés es una leyenda del género, dueño de recursos visuales imponentes y obsesiones temáticas que lo han ido convirtiendo en un autor… autor del cine animado y del cine a secas. También es cierto que hay un Miyazaki pre El viaje de Chihiro y uno posterior en el que el peso de su nombre lo obliga a construir relatos un poco más grandes y repletos de referencias folklóricas. Porco Rosso, la que vamos a recomendar, se enmarca en sus relatos más pequeños y cercanos de la primera etapa de su cine, e incluso es una película que se distancia de algunas cuestiones más fantásticas. En tiempos de la Italia de Mussolini tenemos un aviador alcanzado por una maldición, que le ha dejado el aspecto de un cerdo. Es un personaje trágico, melancólico, pero con una nobleza infranqueable y con un sentido libertario (bueno, es un término un poco maltratado, pero no encuentro uno mejor), alejado de los poderes fascistas de su tiempo. “Antes cerdo que fascista” le dirá precisamente a un colega y allí va. La película es obviamente bellísima en su aspecto visual, con algunos pasajes subyugantes y un tono ocre que la vuelve absolutamente querible, pero es también una gran aventura en el aire con espectaculares secuencias de acción y un nivel de detalle que asombra por el aspecto cinematográfico que adquiere cada plano. Es también una cruza de relato infantil y adulto que nos resulta extraño si no estamos muy educados en el universo del animé.