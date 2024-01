Temporada 2024: “Vamos en camino a un muy buen cierre de enero”, dijo Bernardo Martín

Tras destacar que se trató de “un fin de semana increíble, con eventos tremendos”, el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Bernardo Martín, aseguró que en materia turística la ciudad va “en camino a un muy bien cierre de enero”.

Según confió el funcionario en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, desde el Ejecutivo local están “muy contentos” por el rendimiento que tuvo para la ciudad la acumulación de espectáculos como los de Tan Biónica o Fatboy Slim, entre los más destacados: “Uno mejor que otro; actuaron como un imán para que Mar del Plata tenga el fin de semana del verano”.

Sobre la cantidad de espectáculos, Martín se mostró exultante: “No existe una ciudad en Latinoamérica que tenga una cantidad, calidad y diversidad de eventos como la que está teniendo Mar del Plata. Nos posicionamos como la ciudad de los eventos. Los marplatenses no tenemos dimensión de las cosas que suceden todos los días en la ciudad. Lo que pasó el sábado no tiene precedentes. Esas cosas pasan únicamente en Mar del Plata”.

Para el funcionario, además de la capacidad de la ciudad como imán para el turismo, es importante la infraestructura que cuenta: “Tiene que ver con que estamos preparados para recibirlos. Estos músicos no pueden tocar en cualquier lugar. Tenemos toda la parte que no se ve, los protocolos de seguridad, de salud”.

A la par de la acumulación de eventos, algunos de carácter internacional, se observa también la presencia de más turismo extranjero que en otros veranos. Y esto tiene que ver, confió el funcionario, con que “Mar del Plata se ha promocionado fuera del país por primera vez en estos últimos años y muy fuerte. Cuando se sale a promocionar Argentina, se promociona la ciudad. Y lo que promocionamos es la experiencia de Mar del Plata, no es venir a la playa, sino venir a vivir este tipo de experiencias”.

Tras el movimiento visto el pasado fin de semana, Martín señaló que luego de un diciembre récord y un enero que “se está manteniendo muy bien los fines de semana”, hubo mucha gente “que se quedó en la ciudad y esto tiene que ver con el clima”. Por eso, para el titular del EmturyC “vamos en camino a un muy buen cierre de enero”.

Algunos inconvenientes

Lo bueno del movimiento masivo que generaron los espectáculos tuvo su contracara negativa en algunas dificultades que se registraron en el tránsito, para poder salir de las zonas donde se realizaban los shows. Pero el funcionario lo relativizó como algo propio de cualquier lugar donde se registren tantos eventos: “Seguramente si salís a las seis de la mañana de un recital donde salen 20.000 personas vas a tener que esperar el taxi, el Uber, el Cabify. Esto sucede en todas las ciudades donde pasan este tipo de eventos y en todos los lugares internacionales”.

De todos modos, el funcionario quiso destacar que aún con la cantidad de gente que se movilizó, funcionaron los controles. “Creo que se ha instalado muy fuerte el hecho de que ya no podés ir en auto manejando y habiendo tomado alcohol. Eso los controles lo muestran, la caída en alcoholemias positivas tiene que ver con el gran grado de conciencia que hay”.

Y entre las acciones para lograr que la salida de los shows no se vuelva caótica, resaltó que “los mismos productores de los eventos han puesto frecuencias de micros extras” y que también “la salida escalonada hace a ese tema de seguridad en el despeje de las zonas”.