Yas Gagliardi presenta "Capricho", su nuevo single

La artista argentina Yas Gagliardi presenta su nuevo corte, "Capricho”, una canción que surgió inspirada en una historia personal. Su letra habla de un amor (o desamor) en donde nada estaba claro, donde la otra persona iba y venía todo el tiempo y donde el otro no sabía qué hacer con eso. “Lo que dice la canción es ya está, ya no estoy más para tus caprichos, ni para tus vueltas, ni para ese tipo de cosas, calmo la situación y me retiro de este lugar”, cuenta Yas que compuso la letra junto a Coco Ferreyra (Nicki Nicole, Rusherking, Milo J, Wapo Traketero) también productor del single.

Yas se encuentra realizando algunos shows por el interior del país en el marco de su Enredo Tour 2024. Hace unos días se presentó en el Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla (Córdoba) y en el Festival de la Paz y el Canto de Cuyo (Mendoza). También formará parte de la grilla del Encuentro de las Naciones 2024 que se realizará en la ciudad de Junín, Mendoza, los días 21, 22 y 23 de enero.

Yas Gagliardi, es una artista polifacética: cantante, actriz, creadora de contenido y bailarina. Su estilo musical es una fusión de pop latino y urbano.

Desde el lanzamiento de su primer álbum, "Yas Gagliardi", en 2015, hasta su colaboración en los Latin GRAMMY® 2020 y su gira "Tu Llamada Tour" en 2022, Yas ha demostrado su versatilidad y talento en cada paso de su carrera. Este año protagonizó la serie de Prime Video "Melody, la chica del metro", producida por Warner Music y Trinity Entertainment que ganó el Premio Martin Fierro Latino en Miami como Mejor Serie Musical en TV. También estuvo nominada como Mejor Actriz Protagónica Infanto/Juvenil de los Premios Produ por su actuación.

Su sencillo previo, "Que Pena", se erige como una encantadora presentación de su evolución en esta emocionante conclusión de la serie "Melody". El tema acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en Spotify y cautivó a 134 mil espectadores en YouTube.

"Capricho" ya está disponible en las principales plataformas de música.