Adorni dijo que el paro "complica y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró este miércoles que el paro que lleva a cabo desde este mediodía la CGT "complica la vida y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos" y expresó que el Gobierno nacional "viene trabajando" para que, pese a la medida de fuerza, "sea un día normal".

En su habitual conferencia de prensa, Adorni también dijo que el Gobierno "no puede dialogar" con una central obrera que paraliza el país y que es, aseguró, "un grupo minoritario".

En tanto, informó que el presidente, Javier Milei, seguirá la jornada de huelga en la Quinta de OIivos y que se reunirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "para analizar los acontecimientos" derivados de la medida de fuerza.

"Encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos… No dejan de ser un grupo minoritario", afirmó Adorni acerca de la CGT, que convocó a un paro de 12 horas a partir de este mediodía y a una movilización frente al Congreso Nacional en rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno.

El vocero presidencial citó las declaraciones hechas durante la mañana por la ministra Bullrich para sostener que el Ejecutivo no puede dialogar "con gente que intenta frenar el país y que, efectivamente, muestra un costado bastante antidemocrático".

Adorni se refirió a las afirmaciones efectuadas días atrás por Pablo Moyano, uno de los cotitulares de la CGT, quien dijo que la medida de protesta convocada para este miércoles tenía como fin "voltear el DNU" 70/23 y "la Ley Ómnibus", como se denominó en un comienzo al proyecto de Ley Bases que tuvo esta madrugada dictamen mayoritario en la Cámara de Diputados.

"En Argentina no se voltea más nada, mucho menos aquello que está en trámite parlamentario. Es muy difícil dialogar con esta gente. Consideramos que este paro es un gran sinsentido, es una complicación y una pérdida de dinero para muchísimos argentinos que quieren un país en paz", respondió Adorni a la posibilidad de establecer una vía de diálogo entre el Gobierno y la CGT.

Y agregó: "A uno le queda la triste sensación de que el paro se haya transformado en algo más político que sindical o (que procura) buscar el bienestar de un grupo de gente que ellos representan. Nosotros seguimos extrañados por la velocidad con la que lo han anunciado. En definitiva, entendemos que hoy es un día triste porque mucha gente que quiso tener un día normal, no lo va a tener", indicó el vocero presidencial.

Adorni, en tanto, confirmó que durante la huelga y la marcha frente al Congreso se pondrá en práctica el protocolo de seguridad que el Gobierno puso en marcha para evitar cortes de calles, avenidas y rutas con motivo de manifestaciones populares.

"Hay un protocolo vigente, el cual la propia ministra Bullrich ha especificado que se va a cumplir garantizando la libre circulación con los controles pertinentes", comentó el funcionario.

Consultado por Télam acerca de si el Gobierno mantendrá la decisión de descontarle la jornada no trabajada a los empleados estatales que adhieran al paro, Adorni respondió que es una "decisión tomada" y que "no tiene ningún tipo de incompatibilidad con respetar el día de paro".

"El que quiere parar que pare, pero no podemos obligar que el que no para lo pague", explicó.

Proyecto de ley "Bases"

En otro orden, Adorni, destacó el "esfuerzo y la vocación constructiva" de la "oposición razonable" en la Cámara de Diputados tras el dictamen mayoritario votado en un plenario de comisiones al proyecto de ley de "Bases", y aseguró que desde el oficialismo ansían que la iniciativa se vote en el Congreso "sin más demoras".

"Respecto del dictamen favorable queremos resaltar el compromiso de los diputados de nuestro espacio y de los pertenecientes a la oposición razonable que con esfuerzo y vocación siempre constructiva acompañan este proyecto de reformas", señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario sostuvo que "desde ya que lo entendemos como un primer paso y esperemos que se vote sin más demoras en la Cámara de Diputados y luego en el Senado para que finalmente se haga realidad".

Adorni insistió en que para el Gobierno "es un paso fundamental en la Argentina que queremos y en el norte que estamos persiguiendo".,

Por otra parte, el vocero presidencial dio cuenta de una crítica que le hizo un legislador en el plenario de las comisiones de diputados que dieron dictamen a la ley de Bases.

"En el debate ayer un diputado me definió como el macho de Twitter devenido en un osito de peluche. Yo le agradezco enormemente que mis palabras le generen ternura. Ni fui macho de Twitter ni soy osito de peluche. A diferencia de muchos no cambio y eso no todos pueden decir lo mismo", le respondió Adorni al legislador, que según en la Casa Rosada, fue el legislador nacional y dirigente del sindicato bancario Sergio Palazzo.