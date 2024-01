Paro 24E: "Esta Ley va a cambiar muchas cosas en Argentina, pero hay que dar lugar y tiempo"

El concejal de La Libertad Avanza, Emiliano Recalt, cuestionó el paro nacional convocado hoy por la CGT, sobre todo "viniendo de 1.095 días en donde no se habían hecho ningún tipo de situaciones como esta", aunque recordó que "lógicamente es un derecho constitucional".

"Desde nuestro bloque no compartimos el sentido y el objetivo de esta marcha siendo que ayer tuvimos un dictamen de mayoría donde están representadas todas las fuerzas políticas; donde se está debatiendo profundamente lo que tiene que ver con un proyecto de ley que va a ser bisagra para la historia argentina", consideró el edil en diálogo con El Marplatense.

En ese sentido resaltó que "tenemos que tener presente que este Gobierno recién lleva un mes y medio, que los cambios necesitan su tiempo".

"Creemos también que a partir de la sanción de esta Ley van a empezar a cambiar muchas cosas en la Argentina pero que tenemos que dar lugar y tiempo para que se pueda ordenar todo como la historia lo precisa y como la gente también mostró su apoyo el pasado 19 de noviembre", dijo.

"Lo que hay que entender es que se está llevando adelante un proceso de reestructuración de las áreas, que la licenciada Pettovello está llevando adelante una tarea titánica lo que tiene que ver con el desarrollo social. Es un Misterio que que está atravesando muchas áreas con lo cual me parece importante que hay que tener también, presente que había muchísimas cuestiones que había que mejorar", sumó el referente del oficialismo nacional.

"Se estaban llevando adelante ayudas por parte del Estado y hoy hay muchísimos planes Potenciar Trabajo que están dado de bajas por cuestiones que se verificaron e irregularidades y situaciones que hacían justamente que la gente que precisaba realmente la ayuda, no la pudiera obtener porque se estaban asignando recursos del Estado a algunas personas las cuales no necesitaban o no cumplían con los requisitos necesarios", sumó.

"Todos estos procesos de reestructuración y de ordenamiento llevan tiempo, pero hay que dejar a la gente tranquila, que se está trabajando a destajo y justamente todo lo que se está haciendo tiene que ver con mejorar, no solamente lo que tiene que ver con una situación de desarrollo social, sino con distintas áreas y cada punto que que se está llevando adelante sirve para darle a los Argentinos, otra posibilidad en su futuro", concluyó el Concejal libertario.