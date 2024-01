Aumento del estacionamiento medido: "Un golpe al bolsillo del trabajador"

Entre tantos aumentos registrados cada día, se conoció la noticia de que el estacionamiento medido incrementó sus valores en Mar del Plata.

Los nuevos precios indicaron un 111% más, pasando así de $90 a $190 la hora, mientras que domingos, feriados y asuetos, continúa la modalidad de estacionamiento libre.

El estacionamiento medido durante la temporada de verano (16 de diciembre al 15 de marzo) es de 8 a 23 y abarca la zona delimitada por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y avenida Colón.

Sobre esto, en diálogo con El Marplatense, un comerciante de la zona céntrica, Andrés explicó como es la modalidad: "El aumento ya estaba circulando desde el miércoles. Ya estaban cobrándolo con el incremento. La gente ya naturalizó que suba todo pero los que conllevan más de un 100% no dejan de sorprender. Sobre todo el laburante que viene al centro y tiene que dejar si o si el auto acá, nota estos nuevos precios y si se hace la cuenta, es un golpe al bolsillo que claramente asombra", afirmó.

"El turista viene de paracaidista y no le llama la atención porque no entiende nada. El valor estaba un poco abajo pero en relación a los precios que había antes. Lo habían dejado de aumentar pero ahora lo decidieron implementar para febrero", dijo.

Y agregó que "la gente, sobre todo la local, lo nota porque es un golpecito más que se suma a todo lo que ya viene aumentando y siempre le pega al mismo, al que sale a trabajar".

"Generalmente el vuelto no se da. Las personas muchas veces piden que no se lo des porque la realidad es que no alcanza ni para un caramelo masticable. Es reir o llorar eso", sumó el comerciante del centro marplatense.