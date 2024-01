Cuáles son las propuestas gratuitas de la Playa Deportiva de Varese

La Playa Deportiva del EMDER, ubicada en Playa Varese, continúa durante todo el verano con distintas actividades libres y gratuitas para todas las edades. En este contexto, y para lo que resta de enero, se suman diferentes eventos y clases a las acciones que comenzaron con el inicio de la temporada.

Una de las actividades es el Beach Volley para adolescentes de 14 a 18 años con experiencia en este deporte: la práctica se desarrolla lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10, y está destinada a chicas y chicos. Además, de lunes a viernes de 10 a 11.30 se brindan clases para adolescentes de 12 a 18 años en período de iniciación deportiva.

Por otra parte, los más chicos –de 8 a 11 años– también tienen su espacio para aprender a jugar, ya que pueden asistir los martes y jueves de 10 a 11.30 y comenzar con la práctica de Mini-Voley en la Playa Deportiva del EMDER.

El Newcom, otra actividad que se encuentra en auge, también está presente en Varese. Aquellas personas mayores a 45 años sin experiencia previa en la disciplina pueden empezar a jugar este deporte sobre la arena. Se realiza los lunes y miércoles de 19.30 a 21.30.

Además, la Playa Deportiva EMDER recibirá el Torneo Provincial de Beach Volley para categoría Menores. Se llevará adelante este sábado y domingo de 8 a 18 para las divisiones Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

El ingreso para el público en general es gratuito y el costo para las duplas interesadas en participar es de $8000. La inscripción es abierta y se realiza a través del mail beachvolleyfbv@gmail.com (hasta el 18 de enero). Mientras que del 23 al 28 de este mes se jugará la cuarta y quinta etapa del circuito Argentino de Beach Volley.

Por otro lado, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 se puede disfrutar de los entrenamientos de la Selección Argentina femenina de Beach Volley.

Al resto de las actividades que se desarrollan en Playa Varese, se suman: Fútbol Infantil para niños y niñas de 5 a 12, de lunes a viernes de 17 a 19; y Ritmos Latinos y Urbanos, los martes y jueves de 17.45 a 18.45.

Finalmente, este viernes se llevará a cabo una clase abierta de Zumba sin inscripción previa, de 18 a 19. Además, este sábado se disputará un partido de fútbol exhibición en Homenaje a Darío Aranda, y que contará con la participación de exfutbolistas, deportistas y periodistas.