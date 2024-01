El análisis sobre cómo es invertir actualmente en la Argentina, por Nicolás Cappella

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB y analista en invertir en bolsa, habló en CNN Radio sobre el hecho de invertir actualmente en la Argentina: "Hay un clima de optimismo y de cambio de ciclo, que pueden marca una suba".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal, Capello marcó las variantes que pueden marcarse, referido al contexto social y político actual: "La salida de la ley omnibus y empezar a armar la oposición. O vender los activos si hay grietas en el plan y volver cuando el clima se aclare y haya otro tipo de certezas. Argentina tiene cierta fama bien ganada de una macroeconomía complicada".

En relación a la suba de los mercados y la situación social, comentó: "Hay un ajuste que llevará a una recesión y no dará la mejor situación económica para la gente, la economía se enfriará y el consumo bajará y todo eso mejorará los números de la economía hasta que despegue".

"Son plazos de los mercados, que van mucho más acelerados que la economía. Se despega porque el mercado siempre trata de anticiparse siempre y trata de pagar un año antes, ya que tiene otros tiempos", explicó el analista.

Respecto al movimiento de dólar y la brecha cambiaria puntualizó que no está en niveles baratos, y que está atado a que el gobierno pueda poner "los números en regla". Y que también están sujetos a la la Ley Ómnibus y al bono a importadores, "que muestran el ataque a lo fiscal y la parte monetaria, donde buscarán absorber pesos para sacar el cepo lo antes posible".

Y vaticinó: "El dólar se puede quedar en estos niveles y podremos ver al dólar cerca de los 1100 y quedarse estable por unos meses, lo que dará una recomposición a los salarios en dólares. Sin embargo, recordemos que el refugio lamentablemente es el dólar y si esto falla, seguirá subiendo. Es un activo de refugio y no de un precio racional".

En cuanto al Bopreal, Cappella lo calificó como "un bono complicado", que incluso a ellos como sociedad de bolsa les costó tiempo analizar. Y sumó: "Es el bono más difícil de colocar, pero esperamos que a fines de enero lo terminen de configurar porque es una pata fundamental en la parte monetaria".

Por último, Cappella se refirió a la inflación y el crawling peg estimado por el Ministro de Economía, Luis Caputo: "Este 2% no puede durar muchos meses y no saber cómo viene el crawling peg es una jugada de Caputo. En términos de economía real, se retrasa rápido el tipo de cambio, habrá una aceleración del crawling peg, lo que no sabemos es que si será una aceleración del 2% a un 8% o 10% o si habrá otro salto en el año como en abril, cerca de la liquidación de la cosecha gruesa".