Ante la caída de ventas, bajaron los precios de la carne: ¿es la solución?

Pese a la tendencia en la disminución de los valores de la carne, estos volvieron a subir en las últimas horas, otra pésima noticia para los bolsillos de los argentinos.

Si bien desde el sector afirmaron que el consumo había bajado, eso llevó a que los precios se retrotrajeran, sin embargo, los valores del mercado de Cañuelas se incrementaron en las últimas horas y eso cambió el panorama.

Sobre esto, desde el Sindicato de la Carne, su secretario general, Osvaldo Quiroga dialogó con El Marplatense y dijo: "Aumentó el ganado en pie, en el mercado de Cañuelas y eso es lo que marca más o menos el precio a nivel nacional. Más allá de que en distintas provincias se consiguen distintos precios también. Además va acompañando el ritmo de la economía, la inflación y todo incide para que en este momento, la industria y la carne no se escape de la situación".

"La incertidumbre económica es un factor grave que se vive. Hay menos oferta, la demanda en sí no creció, de hecho el consumo de carne bajó. Eso que hizo que se retrotrajeran los precios hace 15 días, pero ahora volvió a subir", indicó.

"Este gobierno y algunos medios periodísticos, dicen que por el paro de la CGT, aumentó la carne y eso es totalmente incierto. Eso es algo que no tiene nada que ver, el tema pasa porque la gente no puede comprar, porque el consumo per cápita bajó bastante", mencionó el referente.

"No tiene nada que ver porque los frigoríficos incluso previendo el paro, hicieron faena antes o prepararon para después o cambiaron los horarios sabiendo a qué hora se manifestaban. Así que no tiene nada que ver. Se le intenta echar la culpa a una medida de fuerza que no se relaciona", sumó.

En cuanto a un balance del sector para los primeros días del 2024, Quiroga indicó: "En Mar del Plata no escapamos la realidad, más allá de que estamos en temporada. Se vende como en toda en la provincia de Buenos Aires. La gente aprovecha las aplicaciones para comprar sábados y domingos. Los días de semana la carnicería prácticamente tiene muy poco trabajo. La gente no consume. El argentino per cápita consume 56 kilos, 57 kilos anuales y ahora se está consumiendo 45 kilos. Bajó ante la situación económica, porque los salarios no alcanzan. La carne no escapa de la realidad y va acompañado del aumento de todos los alimentos".

"En un momento se disparó muchísimo demasiado para mi gusto, no había por qué, pero fue típico especulativo, en donde se pusieron altísimos precios. Hace mucho varios cortes estaban $10.000 en algunos lugares. Ahora acá en Mar del Plata se están consiguiendo desde $4.600 a $6.500, va variando en si es de novillos, asado de ternera", concluyó Quiroga.