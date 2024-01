Once Unidos perdió en tie-break con el último de la tabla

Once Unidos, que no tuvo su tarde ideal, supo poner contra las cuerdas a un débil Obras de San Juan, pero cayó 3-2 en el estadio Municipal de Monteros, por la apertura del quinto tour en Tucumán. Fue con parciales de 25-22, 25-20, 23-25, 28-30 y 15-9.

El central Iván Quiroga con 23 puntos fue el máximo goleador del cuadro marplatense, a la vez que Gallo con 33 en el "Obrero" se llevó todas las luces del encuentro.

Durante el primer set al "Albiverde" le costó complicar la recepción, estuvo desconcentrado y corrió por detrás de los sanjuaninos, aunque en algunos baches supo acercarse. Y pese a que Gallo en la ofensiva cortó los acercamientos desde la paralela de Gazaba y el punto parecía cerrarse sin complicaciones, Quiroga por el centro le añadió dramatismo al desenlace, que al final Obras supo resolver a tiempo, tras un agitado e interesante 25-22 (1-0).

El conjunto de Parque Luro salió de la misma manera al segundo capítulo, pero consiguió pasar al frente desde el armado de Macció y los remates de Quiroga en el 13-12. Y volvió a quedarse. Muy duditativo e inconexo en defensa, perdió los hilos del partido, mientras que el "Obrero" tuvo una cuota bloqueadora, presionó la recepción y atacó por las puntas, para estirar la ventaja con un parcial de 25-20 (2-0).

Y para el tercer segmento, los de Borstelmann salieron con otro semblante, hasta que cayeron en varios errores no forzados que fueron aprovechados por su rival. De ese modo, el punto nunca se rompió y llegaron cabeza a cabeza al cierre, donde los bloqueos del central y un mejor rendimiento de Durdos fueron el punto de quiebre que le otorgó el descuento a Once, por 25-23 (2-1).

Más allá de la garra y la paridad en el trámite de la cuarta parte, Once Unidos no tenía su tarde y Gallo, en su primera presentación en Obras, estuvo al borde de terminar con la ilusión marplatense en el 24-22. No obstante, dos ataques fallidos revivieron a los de Parque Luro, que encontraron efectividad con Quiroga, Gazaba y Durdos para obligar al tie-break en un juego interminable por 30-28 (2-2).

Y en tie-break, tres saques consecutivos de Haureluk desarticularon al "Albiverde", que no claudicó e igualmente, perdió por 15-9 en el primer cruce del quinto tour en Tucumán (3-2). Volverá a jugar el sábado a las 19 ante Monteros y el domingo a las 22 con Tucumán de Gimnasia, ambos locales.