Vecinos de Sierra de los Padres en alerta por un proyecto de parque eólico

Si bien el progreso industrial de la ciudad es una cuestión fundamental para su desarrollo, algunos de los proyectos generan preocupación en los vecinos por el posible impacto ambiental que pueden generar.

En ese sentido, se planea crear un parque eólico en la meseta de las Sierras de los Padres, que contará con 23 torres y una inversión de al menos USD 2 millones. Sin embargo, los locales que habitan este sector, indicaron que este accionar provocaría un grave impacto en la naturaleza.

Sobre esto, el vocero de la asamblea de vecinos de Sierras de los Padres e integrante de la ONG Verde Pampa, Nicolás Pugliese dialogó con El Marplatense con respecto a la lucha contra la instalación del Mega Parque Eólico "Abrojo Alto": "La sierra se llama La Pelegrina. Este asunto comenzó poco antes de las fiestas cuando nos enteramos por una publicación perdida en un medio digital de Mar del Plata que el Ministerio de Ambiente de la Provincia inició un proceso de consulta pública porque se había presentado este proyecto".

"Nos metemos a verlo en la página del Ministerio, lo descargamos y nos encontramos con un proyecto muy grande que consta en la instalación de 23 aerogeneradores en la meseta de la Sierra, pero mide 150 metros y estas maquinarias 200. Son bestiales. Esto nos sorprendió muchísimo porque allí se concentran muchos valores en cuanto a su naturaleza, porque son refugios de biodiversidad, en una región pampeana que ya fue toda transformada. Son uno de los pocos lugares donde uno puede encontrar flor y fauna pampeana mas o menos bien conservada", dijo.

"La Sierra de los Padres también fue una comarca que se desarrolló en torno a una idea en contacto con la naturaleza, tanto de los vecinos que la eligieron para vivir, como para la industria turística que se fue desarrollando. Mar de Plata se ofrece como una ciudad de mar y sierras. Este parque eólico va a transformar el paisaje natural en uno industrial y el impacto va a ser muy grande sobre tanto la calidad de vida como en el patrimonio natural y cultural", aclaró el referente.

Y siguió: "El impacto negativo lo agrupamos en dos grandes rubros, uno en el natural, que fue presentado por la misma empresa que quiere construir. Cuando leímos el estudio, encontramos que tenía muchísimos errores y áreas de vacancia. La suma de todo eso, hacía que el estudie infravalore los impactos. Lo que decían que iba a pasar, era mucho más leve que lo que realmente consideramos que va a suceder".

"Por otro lado, también la gente que vive allí, eligió ese lugar para vivir ahí por el paisaje, no es como un lugar en Mar del Plata en donde uno encuentra una oferta inmobiliaria. Uno se va a las Sierras para integrarse al paisaje como al igual en el Bosque Peralta Ramos. Son áreas de mucho valor paisajístico", cuestionó Pugliese.

"Los deportes en este área de la ciudad también están siendo muy requeridos, hay cada vez más cabañas, hoteles, porque la gente busca el contacto con la naturaleza. Ahí también va a haber un problema porque nadie quiere alquilar con vista a generadores con luces, con ruidos y torres de alta tensión. Es una transformación del paisaje muy importante", siguió.

"La empresa presentó el proyecto en el marco de la Ley, pero al comunidad no tuvo espacio para su voz. No sabemos cuándo arrancó el proceso original pero si sabemos que se abrió la consulta pública el 19 o 20 de diciembre. Por suerte la gente reaccionó rápido, se organizó y tuvimos la enorme suerte de que en las Sierras trabajan muchos biólogos. Hubo mucho vecino calificado que pudo mirar el estudio de impacto ambiental y encontró los errores", afirmó.

"En ese sentido, se logró en primera instancia que que la consulta pública que vencía el 5 de enero, se extienda hasta el 26. Así que estamos en una etapa de un proceso técnico administrativo que se llama evaluación de impacto ambiental. Esto termina con la declaración de ello en donde Provincia decide si se aprueba o no. Por eso le pedimos a los vecinos que sientan que les impacta esto, que lo expresen para que se sumen, no basta con un like en Instagram", sumó el vocero.

"También hay un involucramiento por parte de la Municipalidad porque estos terrenos no son aptos para un emplazamiento industrial. El Concejo Deliberante tiene que aprobar el cambio del uso del suelo. También les peticionamos, por todos los vecinos marplatenses, porque ese paisaje es de todos, que nos resguarde de este impacto", concluyó el vecino.