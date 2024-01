El club de las cinco: Suar + anatomía + Saltburn + robos + Oppenheimer

Por Mex Faliero

JAQUE MATE dirigida por Jorge Nisco, con Adrián Suar, Maggie Civantos, Mike Amigorena. En cines.

-Casi tres décadas después de Comodines, Nisco y Suar se reúnen en el cine para una nueva comedia de acción. A favor podemos decir que han ganado en profesionalismo y que eso hace ver a la película mucho más cerca de lo que intenta ser: una de espionaje a lo (seamos buenos) Misión: Imposible, con ensamblaje de grupo y salvadas de último momento. ¿Es buena? La verdad que no, pero al menos las patadas, las piñas y las explosiones se ven como en una de las tantas discretas películas de acción que se estrenan en las plataformas. Liderado por Suar, un grupo de agentes internacionales se debe reunir cuando un villano quiera apoderarse de una cura para la diabetes (?) y lo involucra al protagonista de una manera personal. La película no alcanza nunca vuelo propio, desaprovecha lo ridículo de su premisa, la comedia es básica y usada a conveniencia del guión y todo se ve como una fiesta de disfraces en la que la gente simula ser algo que no es: en este caso, un megatanque de acción a lo Hollywood. Da menos vergüenza que otras películas de Suar y eso la vuelve, al menos, un poco mirable.

ANATOMÍA DE UNA CAÍDA de Justine Triet, con Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner. En cines.

-Este film francés premiado en Cannes y nominado al Oscar como Mejor Película es un ejemplo de cómo hacer que una historia anclada en géneros y subgéneros populares (el policial procedimental, el drama judicial) adquiera cierto aspecto de producto respetable. Aquí tenemos a un matrimonio de escritores que tienen un hijo ciego y viven en una casa en medio de la nada. Un día él aparece muerto y la mujer se convierte en la principal sospechosa del crimen. Y ahí arranca lo que Triet quiere contar, que es a la utilización de ese extenso proceso judicial (la película dura dos horas y media) para contar la destrucción progresiva de una pareja. Hay algo interesante en los modos que utiliza la directora francesa, adquiriendo tonos y formas del cine escandinavo en una suerte de letargo áspero donde los personajes van rebelando su aspecto más horroroso. No está mal la película, aunque parece un poco exagerado el oropel conseguido desde su estreno: en el fondo no deja de ser una de juicios de las tantas que hay, con su reconstrucción algo teatral y una fe un tanto desmedida en la resolución por la vía del diálogo.

SALTBURN dirigida por Emerald Fennell, con Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike. En Prime Video.

-La directora británica ya había hecho algo parecido con su anterior Hermosa venganza, aunque aquí exagera todos los gestos para dejar en evidencia, tal vez de manera más explícita, el vacío de la propuesta. Tenemos a dos estudiantes universitarios, uno exitoso y otro marginado con un evidente deseo sexual por aquel. El primero, además, es parte de una familia nobiliaria, o algo por el estilo, porque viven en una mansión que parece un museo. Ambos muchachos se hacen amigos y el exitoso lo invita al marginado a pasar unos días con su familia. Y ahí comienza lo lúdico. El aire satírico y la fotografía recargada nos llevan a pensar que vamos a ir ingresando progresivamente en un juego retorcido, que llevará a un thriller con dejos satanistas. Algo de eso hay, pero las intenciones de la directora son otras: hay una puesta en escena que busca la provocación, hay una apuesta a lo sexual algo perverso y hay hacia el final un giro que pone a la película en una suerte de -otra vez- venganza, esta vez de clase. O algo por el estilo. Saltburn termina siendo un poco una pavada, sobreproducida y diseñada al mínimo detalle eso sí. De todos modos, un cine que conecta con la exigencia de un espectador contemporáneo más preocupado en el envoltorio que en el contenido.

LIFT: UN ROBO DE PRIMERA CLASE dirigida por F. Gary Gray, con Kevin Hart, Paul Anderson, Vincent D’Onofrio. En Netflix.

-F. Gary Gray es un director de cine de acción más o menos competente, el elenco es interesante y la película tiene el nivel de producción que uno espera de un gran entretenimiento a lo largo y ancho del mundo, con personajes que se la pasan viajando de aquí para allá. Y sin embargo todo está mal en esta película de robos, con un equipo que se dedica al atraco de obras de arte y que, al ser descubiertos, tienen que hacer un trabajito para la policía. ¿Qué pasó? El guión. Siempre, todo se resume a una buena escritura. Y Lift… no la tiene. Todo luce lujoso, pero sin ganas, incluso por momentos con unos efectos digitales que parecen una de esas películas de comienzo de siglo que iban directo al dvd. Las películas de equipos que roban tienen una estructura reconocible y requieren de mucha precisión, lo ha demostrado Tom Cruise en cada Misión: Imposible. Hay aquí una secuencia central en un avión (el robo principal) que carece de la tensión necesaria como para distraernos del despropósito que es todo, y personajes que forman parte del equipo sin que sepamos muy bien para que están. Y Hart, habitual y carismático comediante, se quiere probar como líder de equipo con un nivel de seriedad que lo vuelven poco empático. Olvidable.

OPPENHEIMER dirigida por Christopher Nolan, con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. En cines.

-Aprovechemos que Oppenheimer recibió 13 nominaciones al Oscar y que se reestrenó en los cines para hablar un poco de ella. Digo de entrada: el cine de Nolan no me gusta, me parece un director exhibicionista que siempre se pone por delante de lo que tiene que contar para llamar la atención; además, un director de cine de género que parece tener vergüenza de eso, y vuelve barrocos relatos que deberían ser mucho más simples. Obviamente la figura de Oppenheimer, especialmente la invención de la bomba atómica, era un proceso que le podía interesar a un tipo grandilocuente como él. Y ahí va Nolan, con una película de tres horas que tiene muchos de sus errores, pero algunas de sus virtudes. Ahí tenemos la secuencia en la que prueban la bomba atómica, que es fascinante y espectacular, porque si algo sabe Nolan es manejar los artilugios técnicos del cine. En sí lo suyo es ser un buen tecnócrata, como Oppenheimer. Después hay toda una trama política que integra acertadamente algunos dilemas éticos sobre el uso diabólico de una herramienta como esa, pero también la construcción algo maniquea de personajes para poner al espectador un poco del lado de su protagonista, personaje incómodo de la Historia real. Con todo, Oppenheimer no está mal, en cierto modo fluye (más allá de los subrayados del director por el lado del sonido y el montaje), es correcta, sobre todo si la pensamos como una anti-biopic: la historia real de un personaje cuyo triunfo fue horroroso.