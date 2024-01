En un clima de preocupación, Contessi botó una nueva embarcación y amplió sus instalaciones

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. realizó hoy la ceremonia de bautismo y botadura de su buque número 147 además de la inauguración de una importante nave industrial que duplica la capacidad instalada de la empresa y que permitirá en el futuro construir buques de hasta 85 metros de eslora.

La embarcación fue bautizada como “Nunca te detengas Pachaca” y fue encargada por la armadora Pesquera Del Sud S.R.L. Este pesquero de 20,98 metros de eslora tendrá puerto de asiento en la ciudad de Rawson y reemplaza al B/P “Pachaca” construido por este mismo astillero en 2006.

El buque recibió su bautismo por parte del presbítero Armando Ledesma y las madrinas de la embarcación, María Soledad y Nadia Snidersich, quienes fueron las encargadas de estrellar la botella de champagne contra el casco del buque en el instante previo a que tocara por primera vez las aguas del mar.

Ambos momentos de gran alegría estuvieron signados, no obstante, por la situación que atraviesa la industria pesquera argentina, ya que el próximo martes comenzará a definirse en la Cámara de Diputados, según indicaron, “la continuidad de más de 46.000 puestos de trabajo directos, la salud del recurso y la existencia del sector tal como lo conocemos” a partir de la Ley Ómnibus y la modificación a la Ley Federal de Pesca.

En ese sentido, durante el acto se escuchó la palabra del presidente del astillero, Domingo Contessi, quien alertó: “Nunca imaginamos es que las ideas de la libertad vendrían con la amenaza de una virtual expropiación del sector pesquero, la vulneración de la seguridad jurídica y la consecuente destrucción del caladero”.

Para el empresario, de aprobarse la ley se vivirá una situación de “concentración, desempleo, marginalidad, caída en la recaudación, inseguridad jurídica, litigiosidad, primarización de las exportaciones, conflictos sociales e irremediable sobrepesca”.

“Esto implica volver a cometer el corrupto error de la década del 90 que llevó al caladero a una sobrepesca y que nos costó más de 20 años recuperar”, manifestó.

En otra parte de su discurso, donde refutó argumentos del Ejecutivo, remarcó que “la carga tributaria del sector es enorme, un 35% de lo que se exporta aproximadamente. Pese a ello, las exportaciones pesqueras sí podrían aumentar, pero no incrementando las capturas, porque todas las especies están en su máximo rendimiento, sino exportando productos más elaborados”.

“Sin embargo -manifestó el empresario- el proyecto de ley propuesto elimina todos los incentivos al agregado de valor, ya que sólo le interesa la mejor oferta económica por las cuotas de pesca”.

Duro, Contessi aseguró que “sin exagerar, estamos en la víspera de la página más negra de la pesca argentina. Están en juego 46.000 puestos de trabajo directos, nuestras empresas, nuestros sueños”.

Tras señalar que “el futuro de nuestras industrias está en manos de los legisladores de todos los partidos políticos”, manifestó que “confiamos que no nos defraudarán y que pese a las presiones defenderán las convicciones que ya han manifestado”. En ese sentido, agradeció al intendente Guillermo Montenegro y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por la discusión del tema ante funcionarios nacionales.

“Estamos dolidos, indignados y muy desanimados. Personalmente este ha sido uno de los peores meses de mi vida. Desde que comenzamos la nueva nave industrial soñaba que este momento sería una fiesta del trabajo. Todas esas ilusiones, todos esos sueños de producción están devastados”, se sinceró Contessi.

Y concluyó su discurso recordando que “los empresarios y trabajadores de la pesca y de la industria naval no somos la casta y todavía no entendemos por qué nos subieron a este ring. Estoy seguro que si Federico estuviera entre nosotros nos estaría dando la fortaleza y templanza para seguir luchando y no bajar los brazos”.