Amalia Granata: "Milei no es más panelista y tiene una investidura presidencial"

Amalia Granata, diputada de la provincia de Santa Fe, habló en CNN Radio sobre el inicio de la gestión de Javier Milei, dijo que “ya no es más un tuitero y panelista de Intratables y tiene una investidura presidencial” y contó que por criticarlo “perdió todo tipo de diálogo”.

“El cambio hay que hacerlo y la ley ómnibus y lo que Javier propone puede ser positivo. No me gustan las formas. Ya no es más un panelista de Intratables. No puede salir a decir que los legisladores son coimeros. Si lo dice, tiene que ir y denunciarlo. O lo que les dice a los gobernadores”, explicó en La Mañana de CNN.

En este sentido, consideró que “no son las formas, al menos para los que somos republicanos. El Congreso no está lleno de diputados que piensan como él. Hay muchos bloques que piensan en forma diferente y por eso nos representan. No está respetando la palabra libertad que es la que tanto dijo en campaña”.

“No es su verdad absoluta y la ley que mandó tiene errores y por eso se hicieron las modificaciones. Falta el consenso y el diálogo con las instituciones. Es un poco autoritario el modelo que quiere para que le aprueben la ley”, aclaró.

Granata explicó que el presidente “puede ser disruptivo, pero no es más un tuitero y representa a todos los argentinos. Deberían sacarle las redes porque hay cosas que no van”.

“Porque deje de poner me gusta o ‘retuit’ no va a perder su personalidad o forma de ser”, explicó, y lanzó: “Él no necesitaba acordar con Macri después de las barbaridades que se dijeron. Él iba a ganar igual”.

Sobre su vínculo con Milei, reveló: “No soporta las críticas y perdí todo tipo de diálogo con él. De la crítica vas a aprender y a los aplaudidores es muy fácil tenerlos al lado”.

“Desde el desconocimiento, toma medidas autoritarias con los gobernadores”, añadió, y cerró con una recomendación: “Lo más sano sería juntarse uno por uno e interiorizarse de lo que pasa y qué produce cada provincia”.