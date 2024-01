Cae un vendedor de drogas de diseño: tenía éxtasis, LSD, hongos y las comercializaba en fiestas

Personal policial de la Delegación de Drogas Ilícitas Mar del Plata realizó, un allanamiento en una vivienda del barrio Centenario de esta ciudad, lugar en el cual procedieron a la aprehensión de un sujeto mayor de edad, logrando el secuestro de una considerable cantidad de estupefacientes de diseño u origen sintético, marihuana y dinero en efectivo.

La investigación fue iniciada hace semanas atrás por comercialización de estupefacientes con injerencia de la Fiscalía Temática en Estupefacientes a cargo de Dr. Leandro Favaro y Daniela Ledesma del Departamento Judicial de Mar del Plata, a raíz de una información recolectada de la vía publica, dando cuenta sobre la existencia de un sujeto masculino mayor de edad, quien utilizando plataformas de mensajería instantánea como Telegram y Wathsapp, comercializaba material estupefaciente de origen sintético, como 2CB (Tusi o Cocaína Rosa,), ketamina, cristal ice, marihuana, siendo la principal sustancia comercializada el éxtasis.

Con el correr de la investigación, personal de la Delegación de Drogas Ilícitas Mar del Plata, logro establecer la identidad de dicha persona como así también su domicilio particular, logrando mediante las tareas de campo realizadas, comprobar las maniobras ilícitas realizadas por esta persona, quien pactaba los encuentros con el cliente en algún punto de la ciudad y allí realizar la venta, o bien realizaba las mismas en zonas aledañas donde se desarrollan fiestas electrónicas o “After Beach”, lugares estos los cuales eran su principal punto de venta, por la magnitud de los concurrentes a dichas fiestas.

Plasmadas judicialmente las distintas probanzas recolectadas, es que se solicitó a través de la fiscalía interviniente, la correspondiente orden de allanamiento para el domicilio del principal investigado, sito en calle Alvarado y Tierra del Fuego, la cual una vez otorgada por el Juzgado de Garantías Nro. 1 Dr. De Marco de este depto. Judicial, en horas de la tarde se dio cumplimiento a dicha medida, logrando la aprehensión del principal investigado de 29 años de edad, como así el secuestro distintas sustancias estupefacientes, entre ellas varias pastillas de éxtasis, gran cantidad de cogollos marihuana ya fraccionados, hongos alucinógenos, Ketamina, gomitas masticables conteniendo LSD, varias bolsitas pequeñas conteniendo sustancia 2CB (TUSI) listas para su distribución, mas de 500.000 PESOS pesos en efectivo, producto de la comercialización, euros, dólares, dos teléfonos celulares y anotaciones de interés en las cuales se reflejaban las ventas realizadas, tarjetas de eventos de música electrónica, un vehículo marca Renault Clio utilizado por el aprehendido para trasladarse y realizar las ventas dentro del cual también se secuestró sustancias como marihuana, y 2CB (Tusi) oculta dentro del mismo.

Cabe destacar que la sustancia conocida como Tusi, posee un valor comercial que ronda entre 20.000 y 30.000 pesos el gramo, las pastillas de éxtasis rondan los 15.000 pesos, y la ketamina alrededor de 20.000 el gramo, por lo que entre toda la sustancia secuestrada tendría un valor en el mercado en un 1.000.000 pesos .

Consecuentemente, la fiscalía interviniente ordeno la detención del investigado por Infracción a la Ley 23737 (art. 5to. Inc. C.), previendo ser indagada por la fiscalía en las próximas horas, permaneciendo alojado en la UP 44 de Batan.