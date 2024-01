Carlos Maslatón: “Esta política recesiva no sirve para el objetivo de bajar la inflación”

El abogado y analista en economía Carlos Maslatón estuvo en Mar del Plata, donde profundizó sus críticas al incipiente Gobierno de Javier Milei, del que cuestionó su “política económica intencionadamente recesiva, que no sirve ni siquiera para el objetivo de bajar la inflación”.

Maslatón confió que estuvo charlando con comerciantes y empresarios de la ciudad, quienes le indicaron que la actividad “está entre un 30% y un 50% debajo de las últimas temporadas que fueron buenas” y consideró que esta caída “no es culpa de Mar del Plata, son factores externos que la gente tenga menos poder de compra y más incertidumbre”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, el analista señaló que la economía del país “se cayó de golpe, a fin del año pasado y a principio de este año. Un poco por incertidumbre, un poco por una política económica que es recesiva, intencionadamente recesiva. Que no comparto y que no sirve ni siquiera para el objetivo de bajar la inflación”.

Y tras asegurar que “hay distintos motivos por los cuales creo que no van a poder bajar la inflación con esta política económica”, Maslatón se mostró esperanzado y con un futuro “muy alcista”. Para el analista, “hace dos años terminó una caída histórica en materia de ciclos económicos y estamos viendo el comienzo de una recuperación. Esto se vio en estos dos últimos años, que ahora fue interrumpido por estas medidas”.

De todos modos, para Maslatón “estas medidas tienen corto plazo” y “el mismo gobierno de Milei las va a tener que revertir”. Por eso, bajo su óptica “la próxima temporada va a ser mejor, pero con un cambio del gobierno, con esto no vamos a ningún lado. Esperemos a pasar este momento y las cosas van a mejorar”.

Déficit cero

El popular analista, con muchos seguidores en la red social “X”, consideró que la idea del déficit cero que alienta Milei “es un dibujo y un planteo inadecuado”. Y explicó: el presupuesto del Estado tiene dos áreas, una es no financiera, donde van los gastos de los ministerios, subsidios, los contratos, la obra pública, todo el gasto corriente; la otra es el sector financiero, que tiene a su vez dos áreas: una que está incluida en el presupuesto, que es toda la deuda de la Tesorería, “la gigantesca deuda pública argentina”, que incluye dólares y pesos; y por afuera está la actividad financiera del Banco Central.

“Milei y Caputo quieren déficit cero en el gasto central del Estado, pero el gran problema nunca estuvo en el gasto central, está en la parte financiera. Que es impresionante. La dilapidación de recursos diarios por los cuales el Estado paga intereses. Un día cualquiera el Estado está pagando solamente a nivel Banco Central 78.000 millones de pesos. De gastos de intereses. Esos intereses hacen las veces de una emisión monetaria. Por eso tenés la inflación que tenés”, sentenció.

Para Maslatón, cuando se habla de ordenar ministerios que gastan 5.000 millones de pesos por año “es insignificante”. Bajo su óptica “el ahorro fiscal que puedan hacer en el gasto central del Estado frente a este desastre financiero que tiene muchas causas y diferentes gobiernos que lo han ido acumulando hace que esta consigna de déficit cero no tenga sentido”.

Pensamiento Milei

El pensamiento de Milei es algo que Maslatón conoce, ya que -según aseguró- dialogó mucho con el actual Presidente los últimos diez años: “Conozco su pensamiento y siempre fue el mismo. Se fijó en el déficit fiscal y no en el déficit cuasi fiscal del Estado. No sé si llamarlo ignorancia científica, pero algo de eso hay. Y lo que hay probablemente como consecuencia es un convencimiento y negación de carácter psicológico”.

Maslatón lamentó que Milei “probablemente se haya convencido de que es el camino correcto y encontró un ministro que le dice que sí, casualmente un hombre que viene de las finanzas, de la mesa de dinero, cuya mayor habilidad es jugar con el dinero ajeno. Caputo, como lo vimos durante el gobierno de Macri, está repitiendo la misma política”.

De todos modos, confió que aún peor es que “hay algo grave que tienen en mente” y es que “lo primero que hicieron fue convertir la deuda del Banco Central de leliqs a pases pasivos. Ahora quieren mover esa deuda a la Tesorería General de la Nación pare decir que limpian el Banco Central. Si vos tenés una deuda gigante en una cuenta y la pasás a otra cuenta, ¿desapareció o la moviste de lugar? Es lo que van a hacer para decir que tienen déficit cero y el Banco Central limpio. Y no, está depositando toda la deuda en la Tesorería. El año que viene en el presupuesto, el 70% del gasto del Estado van a ser pago de intereses”.

Caminos

Obviamente que por todo lo anterior, para Maslatón había otro camino diferente al que implementó el actual Gobierno. “Tengo una idea totalmente distinta. Lo que nunca debieron hacer es frenar la actividad económica. En un país que no es rico, no frenes la actividad económica porque te genera un desastre en el sector privado. Entonces todo esto que decían que lo iba a pagar la casta, lo paga el sector privado. Es algo nefasto”, consideró.

El inconveniente, indicó, es que “la menor actividad te va a generar menor recaudación y va a afectar el equilibrio del gasto público que quieren tener. La recaudación va a bajar en términos reales, casi nominales”.

En contrapartida, para el analista, lo que tendrían que haber hecho es “liberar el mercado de cambio y cortar inmediatamente la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Y después de eso, arreglamos el gasto central de a poco, no con estas mega normas del DNU y la Ley Ómnibus que están patinando en la Justicia y el Congreso. Porque tampoco se gobierna de esta manera”.

Y como conclusión, Maslatón remarcó que “la variable de ajuste de un plan económico de este tipo no pueden ser los jubilados. No podés mandar a diez millones de personas a la indigencia. Este tipo de planes nunca sirvieron. Lo digo como liberal: esto así no va”.