Confirmaron a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

“Junto al presidente Javier Milei nos reunimos con Daniel Scioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes”. Con estas palabras, el ministro Guillermo Francos, confirmó que el embajador de Brasil desembarca en el gobierno.

El titular de Interior anunció la incorporación a través de su cuenta de X, en donde publicó una foto que se lo ve junto al dirigente peronista y al Jefe de Estado. “Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo, donde estamos seguros de que harás un enorme aporte”, escribió Francos.

De esta forma, se confirmaron los rumores que giraban en torno al ex embajador de la Argentina en Brasil, que suponían que podría integrar el Gabinete dentro del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

En noviembre del año pasado, antes de asumir, la canciller Diana Mondino le envió un fuerte gesto a Scioli y planteó: “La voluntad es que siga”. Mondino aclaró en su momento que la designación no podía confirmarse porque dependía del Congreso, y que esperaban que pueda mantenerse en el cargo.

Ante estas declaraciones, el ex presidente Alberto Fernández expresó su descontento y opinó: “No entiendo muy bien cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo, y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso, son dos Argentinas distintas”.

La carrera política de Daniel Scioli comenzó en 1997, cuando fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, luego de imponerse en las elecciones internas del Partido Justicialista.

Ya en su banca, Scioli fue presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, desde allí trabajó proyectos sobre la seguridad en los espectáculos deportivos, el desarrollo de los clubes de barrio, el estímulo al deporte amateur y la promoción de valores positivos y hábitos de vida saludables.

En diciembre del 2001, el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá lo nombró secretario de Turismo y Deporte de la Nación. En las elecciones de 2003, Néstor Kirchner le ofreció participar en la fórmula presidencial. De esta forma, Scioli accedió a la vicepresidencia de la Nación y al cargo de presidente del Senado.

El 28 de octubre de 2007, se impuso en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la lista del Frente para la Victoria. En 2011, fue reelegido como mandatario bonaerense.

Uno de sus últimos cargos antes de ser parte de LLA fue en marzo de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández lo nombró embajador de la Argentina en Brasil tras un frustrado intento por llegar a la presidencia. Dos años más tarde, Scioli tuvo un paso fugaz por el ministerio de Desarrollo Productivo, pero estuvo 40 días y volvió a la embajada de Brasil.

Fuente: Noticias Argentinas