Esperan que la nafta aumente entre 8 y 20% en Mar del Plata

A la espera de un nuevo cimbronazo al bolsillo, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, aseguró que el aumento de la nafta rondará entre un 8 y 20%, mientras que el gasoil puede subir hasta un 17%. Por otro lado, la tasa vial se aplicaría el lunes 5 o el jueves 8 de febrero (2,34% más).

"En una economía tan inflacionaria e inestable, es raro que algo no aumente. Los combustibles tienen tres variantes: el valor al que se paga la materia prima, el valor del dólar y el componente impositivo, e intereses de todos lados. Y ahora estamos en la víspera a otro aumento. Lo que aumentaría sería el costo del producto, en beneficio de la empresas refinadoras, y el componente de impuestos internos, que es el más explosivo de la suba", remarcó.

"No vi ninguna novedad aun en el boletín oficial, pero en materia de aumento puro, se podría esperar una suba del 8%. Sería para trasladar a pesos la devaluación del dólar oficial y porque los calculos de las petroleras indican que están atrasadas para alcanzar el precio de paridad de exportación", sostuvo Delfino.

En tanto a este último factor, agregó: "Si una petrolera argentina vende en el mercado interno un metro cúbico de diesel, pierde de ganar 80 dólares. Y traducido al litro, serían ocho centavos de dólar y 64 pesos de suba en un litro, que vale $850 en Mar del Plata. Pero el problema son los impuestos, que se ajustan trimestralmente y están actualizados a moneda de junio de 2021".

Y además, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles explicó que "no está definido lo que hará el Gobierno, en el sentido de si traslada toda la suba o se escalona en tres meses, que parece ser la idea". Según su postura, la anterior gestión "pisaba el impuesto" para que no aumenten los combustibles y "emitía en todo lo que no alcanzaba la plata".

Entonces, expresó que el Ministro debería "aumentar el 100% del atraso" y afirmó que, entre la suba del impuesto interno y la eliminación de subsidios a la energía, la electricidad y el gas, "podrían desaparecer un punto de déficit fiscal".

Por lo tanto, el aumento "en lo mínimo será entre un 7 y 8%", a pesar de que adelantó que "lo máximo que puede aumentar el gasoil es un 17 y la nafta un 20 por ciento".

En último lugar, acerca de la tasa vial que se aplicará en General Pueyrredon, puntualizó que aun no está claro si comenzará a regir desde el 5 o el 8 de febrero. "Se va a aplicar, ya está sancionada, aunque estamos ajustando los sistemas para cobrarlo bien. Es un 3% sobre el neto sin impuestos, lo que sería una incidencia del 2,34%", concluyó.