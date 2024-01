Marcha atrás en la Ley de Pesca: "Festejemos el triunfo, pero atentos a futuras maniobras"

Tras la decisión de suprimir por completo el capítulo de la Ley Ómnibus que introducía reformas en la Ley de Pesca, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, celebró la decisión, aunque aclaró que no deben bajar la guardia.

De la misma manera se manifestó el arco político, como los diputados provinciales Alejandro Carrancio y Diego Garciarena, al igual que la diputada nacional Juliana Santillán, quien le respondió a Vito Contessi en redes sociales.

"Recibimos con sorpresa la noticia y después de lo que se movió el sector, tanto cámaras empresarias, el intendente y los gremios. Y hoy recibimos la grata noticia de que el capítulo de la pesca fue eliminado íntegramente, o sea que no se va a tratar en la Ley Ómnibus. Lo peligroso era cuando se hablaba de la licitación, lo que dejaba en claro que habría un problema a futuro ante empresas extranjeras, que se hubiese podido quedar con las cuotas de captura y los permisos de pesca", indicó el referente pesquero en declaraciones a Primera Tarde de Mitre Mar del Plata.

"Era el alma máter de este problema. Gracias a Dios no se va a discutir nada y hagamos de cuenta que no sucedió la reforma. Hay que decir también lamentablemente que otros sectores no podrán zafar, por lo que veo", señaló.

Asimismo, dijo que "por los comentarios que se referían a que seguían los dictámenes con la pesca y que los jefes de bloques iban a acompañar a la Ley Ómnibus" tenían incertidumbre sobre la decisión que iban a tomar. Y también, Trueba expresó: "Si el Ejeutivo insistía en tener la ley vigente dentro del paquete, los diputados iban a votar en contra. Pero vimos que no hizo falta y se eliminó por completo".

"Cuando no tratás nada, puede ser que en unos meses quieran volver con lo mismo en una Sesión Ordinaria y en cambio, si la tratan y la rechazan no se puede tratar hasta el año que viene. Festejemos el triunfo, pero atentos a futuras maniobras", concluyó.

#MARDELPLATA siempre será mi prioridad. Esta ciudad tiene un lugar especial en mi corazón y mi compromiso con su desarrollo es inquebrantable. Frente a la Ley de pesca presentada por el gobierno, trabajé incansablemente para que se le hicieran las modificaciones al proyecto.… pic.twitter.com/do9U2DfBnv — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) January 31, 2024

La ciudad defendió, sin grietas, el trabajo y la producción. La modificación a la Ley de Pesca no pasaba, y no pasó. Es por ahí — Diego R Garciarena (@dgarciarena) January 31, 2024