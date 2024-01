Un tribunal invalidó una compensación salarial de más de USD 55 mil millones por parte de Tesla a Elon Musk

Una jueza de Delaware anuló este martes 30 de enero el paquete masivo de compensación de Elon Musk valorado en 55.8 mil millones de dólares por parte de Tesla. Este dictamen, susceptible de apelación, podría significar un golpe considerable para la fortuna del multimillonario tecnológico que ocupa el puesto de hombre más rico del mundo según Forbes, que estima su patrimonio neto en 210,6 mil millones de dólares.

La juez Kathaleen McCormick, quien preside el Tribunal de Chancery de Delaware, criticó la manera en que se llevó a cabo el proceso de aprobación del plan de compensación, describiéndolo como “profundamente defectuoso”. McCormick señaló las extensas conexiones entre Musk y los negociadores del acuerdo, poniendo en tela de juicio la independencia y transparencia del proceso.

Según publicó The Wall Street Journal, este fallo judicial implica que el consejo de Tesla deberá elaborar una nueva propuesta de compensación para Musk, y proviene de la argumentación de Richard Tornetta, un accionista de la compañía de automóviles eléctricos, quien señaló que la junta directiva de la empresa incumplió sus deberes fiduciarios al otorgar al magnate un plan basado en el rendimiento, calificado en el documento como “la mayor oportunidad de compensación potencial jamás observada en los mercados públicos”.

Elon Musk, conocido por sus múltiples emprendimientos tecnológicos y por ser el mayor accionista de Tesla con un 13% de participación, ha buscado afianzar su control sobre la firma. Este anhelo se hizo evidente cuando, tras la reciente adquisición de Twitter -ahora X-, expresó su intención de incrementar su participación en Tesla para transformarla en una líder en inteligencia artificial y robótica.

Un conflicto de larga data

La controversia se originó en 2018, cuando el accionista Richard Tornetta desafió la validez del paquete de compensación de Musk ante la corte de leyes comerciales de Delaware, argumentando una aparente manipulación del proceso de aprobación y una comunicación engañosa hacia los inversores.

Durante el proceso, se destacó que Musk aún no había ejercido ninguna de las opciones de acciones adquiridas, negando haber impuesto los términos de su compensación. Este escenario no es ajeno para Musk, quien,según The Associated Press, enfrentó juicios similares en Delaware respecto a la adquisición de SolarCity por parte de Tesla, cuestionando su influencia en la junta directiva.

El acuerdo de compensación de Musk, auspiciado por la junta directiva de Tesla en 2017, se caracterizaba por su estructura no monetaria, constituida por doce tramos de opciones sobre acciones, sujetos al cumplimiento de ciertos hitos operativos y de valorización de mercado. Para que Musk se beneficiara, la compañía de autos eléctricos, que en aquel momento se valoraba en menos de 60.000 millones de dólares y padecía de pérdidas financieras, debía alcanzar una capitalización de mercado mínima de 650.000 millones de dólares, además de satisfacer varios objetivos de ingresos y beneficios.

Según Ira Ehrenpreis, miembro de la junta y presidente del comité de compensación, esta estructura buscaba “mantenerlo comprometido” con Tesla, la cual logró superar el último de estos desafíos en 2022.

Tras la sentencia, las acciones de la compañía experimentaron un descenso del 3.6% después del cierre del mercado este martes. Como reacción al fallo, Musk criticó la decisión a través de un tuit en el que escribió: “Nunca incorpores tu empresa en el estado de Delaware”, un lugar preferido por muchas compañías debido a sus ventajas fiscales, leyes pro-corporativas y políticas de privacidad.

