UTHGRA: "Este verano viene siendo uno de los peores de los últimos 10 años"

Luego de que el sector hotelero y gastronómico de la ciudad presentara un balance en donde se registraron cifras muy bajas en plena temporada, crece la preocupación por la economía local.

En ese sentido, la conducción de Pablo Santín en UTHGRA destacó una fuerte caída del consumo en locales gastronómicos y en el sector hotelero.

Con respecto a las reservas promediaron el 70% durante la primera quincena y alcanzó un pico del 85% en el tercer fin de semana del mes, lo que equivale a una caída en comparación con el mismo periodo del 2023, en donde se registraron cifras récord.

Asimismo, esto provoca el decaimiento del empleo, ya que "la demanda de trabajadores temporarios no fue tan convocada" como en otros años donde el consumo era mayor.

El secretario general de UTHGRA, Pablo Santín dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.3) y expresó: "El balance de este primer mes del año es flojo, con un consumo moderado. Uno a esta altura de la temporada, escucha varias posturas. Están quienes quieren mostrar que la temporada es muy mala y quienes dicen que es muy buena. Yo siempre digo que se trata de buscar lo mejor para la ciudad".

"Nosotros hicimos un balance a través de los 200 delegado gremiales que tenemos, en donde se analizó en promedio, lo que fue la ocupación hotelera. Hicimos un promedio de lo que fue el consumo y la verdad tenemos que decir la realidad que está atravesando Mar del Plata", dijo.

Y agregó que "después de lo que fue la temporada de pandemia, que prácticamente no lo fue, estamos en condiciones que este verano viene siendo uno de los peores de los últimos 10 años. De hecho venimos de tener la mejor, que fue la del año pasado pero esta es una mala. Tuvimos una primera quincena donde en ningún momento se superó el 70% de ocupación hotelera, llegando a un tope del 80% los fines de semana y un consumo en la gastronomía que cayó al menos un 30% y en algunos casos un 40% con respecto a lo que fue el año anterior".

"Tomando como referencia y teniendo en cuenta que años anteriores se tuvieron que armar hasta listados de espera porque no había camas para ocupar en la ciudad y que ahora como tope en el fin de semana más importante de toda la temporada, hayamos tenido un 80% como tope de ocupación, la verdad es que es un indicio de que es un verano flojo", cuestionó el referente.

En cuanto a la causa del descenso en esta temporada, Santín indicó: "Creo que tiene que ver con el contexto económico que está atravesando el país. Se suma que a los restaurantes a puerta cerrada es muy difícil inspeccionarlos porque si no más con una orden de allanamiento no hay manera y son lugares que mantienen mucha informalidad sobre los trabajadores, que generan una competencia desleal, con quienes quieren hacer las cosas bien. Pero Mar del Plata siempre dio para mucho más de todo, llena de turismo, siempre le alcanzó a todos y pudieron vivir todos del turismo y hacer buenas temporadas, porque después termina repercutiendo lo que va a ser en el invierno".

"Una buena temporada en la ciudad garantiza un invierno tranquilo o una mala genera preocupación, porque el contexto económico no está acompañando. La incertidumbre se siente en el consumo de cara a lo que se va a venir. La preocupación nuestra es qué medidas vamos a tener para fomentar el turismo de cara a lo que es el invierno. Porque sin meternos en una cuestión partidaria y de un color político, había medidas que habían que estaban funcionando bien con respecto al sector. Como lo fue el Previaje, el turismo social, los jóvenes, los jubilados. Eran medidas que acompañaron y ayudaron a tener un invierno parejo en lo que tiene que ver con el turismo", siguió.

"Mar del Plata es una ciudad turística y uno de los motores económicos en nuestra actividad, si se frena se frena todo y si no esta actividad está en movimiento también se mueve la economía de la ciudad. Por eso es muy importante estar atentos a las medidas que se puedan tomar o no, porque la verdad es que con la temporada floja por la que estamos atravesando ya se empieza a generar un poco de atención y de preocupación de cara a lo que se viene", afirmó desde la conducción de UTHGRA.

Por otro lado, con respecto a soluciones internas entre empresarios para incentivar el consumo, el el Secretario General concluyó que hablaron "con todos los sectores y hay mucha preocupación al respecto porque primero que tenemos una cuestión económica, que es que todo el tiempo no estamos con una inflación alta hace meses. Esto tiene que ver con los que están y con los que estuvieron. Acá no estamos haciendo bandera política. Tenemos una inflación permanente y es muy difícil regular un precio. Lo más fácil sería armar un paquete de precios para ver cómo se puede afrontar lo que se viene pero no hay costo que alcance".