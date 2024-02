¿Qué opinan los consumidores del aumento de combustibles?

Luego de haber aplicado hoy los nuevos incrementos en el combustible en Mar del Plata, El Marplatense dialogó con automovilistas para ver cuál es la perspectiva de los consumidores ante este nuevo golpe al bolsillo.

La suba que comenzó a regir este jueves, fue de entre el 5,89% y el 6,48%, rondando entre los $50 y los $64, siendo el Diesel D.500 el más económico a $899 y el más costoso Infinia diesel a $1063.

"Me parece una barbaridad. Estos son aumentos realmente desmedidos, y no sabemos en qué va a terminar. Yo creo que, en 3 meses ya no vamos a poder cargar más nafta, ni nos vamos a poder mover, ni hacer nada. El país se va a paralizar o por lo menos el consumo va a bajar muchísimo. Vamos a tener muchos desocupados y muchos negocios van a tener que cerrar, desgraciadamente", dijo una de las personas que se encontraba cargando.

"Realmente un despropósito porque todos los productos aumentan y los" sueldos no lo hacen nunca. El poder adquisitivo de la gente va a bajar muchísimo y esto va a permitir una recesión enorme. Y yo creo que ningún argentino quiere eso, lo que se quiere es que se mejoren algunas cosas", mencionó otro de los presentes en una estación de servicio.

Por su parte, un automovilista que se encontraba cargando combustible indicó: "Si estas medidas son para mejorar, puede servir. Pero si sigue aumentando todo, vamos a tener que buscar otras soluciones, por ejemplo que aumenten los sueldos".

"Eso lo debería tener en cuenta el gobierno, porque el sueldo ya no está dando para la canasta básica, el combustible, los servicios, ya no se nos está yendo la mierda ya todo", sentenció el automovilista.