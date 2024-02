Jubilados en contra del DNU y la Ley Ómnibus: "Este gobierno nos robó los aumentos"

En pleno contexto de debate por la Ley Ómnibus y el DNU dictado por el presidente Javier Milei, este jueves jubilados y pensionados del bloque de Unión por la Patria se manifestación en contra, en las puertas del Palacio Municipal local.

Allí, indicaron que sus haberes mínimos no superan los 100 dólares ni con los bonos que cobraron. Además, indicaron que PAMI no está entregando remedios y que la financiación que se le brindaba a los comedores y los centros de jubilados, ya no llega.

En ese sentido, desde la comisión de jubilados y pensionados de Unión por la Patria y la Multisectorial de jubilados, María Alicia Guerra dialogó con El Marplatense y explicó: "Esto surgió como una enorme necesidad que tenemos los jubilados y pensionados de poder visibilizarnos ante la gente, ante la ciudad, los medios de prensa, porque no solamente los que viven en Buenos Aires, en Capital y que salen en todas las cámaras y que desgraciadamente los agreden, acá también tenemos todos los mismos problemas que se tienen en todos lados".

"Un haber mínimo de un jubilado está en los 100 dólares, es uno de los más bajos de Latinoamérica, el segundo. Hablamos de 110 mil pesos más los bonos y que ahora en marzo no se van a cobrar. Este gobierno nos robó los aumentos, todas las actualizaciones. En abril del 2024 un jubilado de la mínima va a cobrar lo mismo que cobró en diciembre de 2023, realmente son sueldos de hambre".

"No hay suplemento para eso. El PAMI está desandando muchos de los caminos que hizo, que fue la entrega de remedios, de todo lo que era necesario para la salud y creo que ahora esto va cada vez más en desmedro. A los comedores y los centros de jubilados que financiaba, en enero no les llegó la plata", aclaró.

Por el otro lado, "el fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSES también pretende llevárselo y que sea parte del tesoro general. Cuando se fue la ex directora Fernanda Raverta en diciembre del 2023, ese fondo habría ganado 75 mil millones de dólares, es uno anticíclico que es para que cuando hay tiempos en que no hay dinero", dijo Guerra.

"Los jubilados no podemos seguir cobrando eso. Los préstamos que teníamos a bajo interés, ahora también se suspendieron, entonces todo eso hace una una cuestión muy muy perjudicial, muy terrible para la mayor parte de la gente que no puede comer", siguió.

"Lo que sucedió ayer con los jubilados y las fuerzas policiales fue tremendo. La gendarmería policial tuvo un operativo muy fuerte ante una marcha pacífica. Todo el mundo estaba en la vereda e hicieron estragos, hicieron estragos, golpearon jubilados. Es como golpear a tu mamá o tu papá. Ahí hay algo que no sé si tiene que ver con qué piensa cada uno. La fuerza de represión tiene que estar ante un delito, no ante un reclamo pacífico que es justo y constitucional", añadió la jubilada.

"Ese tipo de violencia desata la ministra Bullrich y el presidente Milei, que no hace nada más que twitear. No es justo. Quedamos absolutamente anonadados. Era una cosa que no pensábamos ver en este tiempo, en esta patria", sumó.

"Nosotros vamos a influir en el ánimo, podemos también hacerlo en la protesta, porque ayer cuando hubo semejante el lío en la plaza, algunos diputados bajaron del recinto para hablar con la gente y la policía los reprimió, hasta los mismos diputados. Acá lo que va a contar es la cuestión de los votos, que tengan los diputados o no para poder rechazar o no lo que está sucediendo", aclaró la referente.

Y a modo de conclusión, expresó: "Claro que tiene importancia la visibilización. El paro del 24 y la movilización hizo que se retrocediera. Saben que se están poniendo el pueblo en contra, pero tampoco sabemos hasta qué punto les importa porque saben que pueden reprimir. Tienen la confianza de poder hacerlo y creo que es el desatino y una falta de moral para poder reprimir al pueblo que trabaja, a los jóvenes y a los jubilados".