El club de las cinco: Argylle + Helgeland + Cuoco + Oscar + Wes Anderson

Por Mex Faliero

ARGYLLE: AGENTE SECRETO dirigida por Matthew Vaughn, con Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill. En cines.

-El cine de Vaughn (Kick-Ass, X-Men: primera generación, Kingsman) tiene un pie siempre en la estética de cómic y el otro en la relectura de géneros. Es un director un poco pasado de esteticismo, pero cuando sus ideas fluyen, da en el blanco. Es lo que pasa con esta historia de espionaje en la que una escritora exitosa es perseguida por una parva de espías debido a que lo que escribió se parece demasiado a lo real. Pero aquí hay gato encerrado (como el que lleva la protagonista en su mochila) y la película dará cuarenta mil vueltas, siempre con un espíritu más juguetón que en plan pasarse de listo, que es otro de los peligros del cine híper canchero de Vaughn. Pero aquí hay alegría, personajes divertidos y la confianza de que el mundo es un juego y los espectadores queremos participar. Puede ser un poco fallida por momentos, pero Argylle tiene tantas ideas visuales y musicales como para dejar contento a un público dispuesto al disfrute. Es, en definitiva, el cine como gran espectáculo para ver en la pantalla grande, el cine más grande que la vida.

FINESTKIND dirigida por Brian Helgeland, con Ben Foster, Toby Wallace, Tommy Lee Jones. En Paramount+.

-No dejé de pensar en los universos del escritor Dennis Lehane mientras miraba la nueva película de Helgeland. Y las cosas terminaron por cerrar como un círculo cuando recordé que Helgeland fue el guionista de Río místico de Clint Eastwood, basada en una novela de Lehane. Aquí tenemos a dos hermanos de diferentes padres, uno de ellos dedicado desde siempre a la pesca y el otro, con posibilidad de universitario, también entusiasmado con embarcarse, pero -sobre todo- con la idea de recuperar el lazo con su hermano. Por una hora, Helgeland construye un drama vincular donde los personajes se definen a través de la actividad que practican. Todo se ve real y sincero. Pero, como en Lehane, siempre hay un mundo criminal que irrumpe como tragedia en la vida de los seres pequeños. Y ahí Finestkind se vuelve un policial medio a las apuradas, con villanos construidos en dos trazos y resoluciones algo desprolijas. No está mal la película, pero nunca deja de verse como dos historias que precisaban una mayor cohesión. O, mejor, desechar una de esas partes y volverse un film observacional sobre la vida en altamar.

JUEGO DE ROLES dirigida por Thomas Vincent, con Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen. En Prime Video.

-Las comedias policiales con pareja despareja parecen ser un subgénero definitivamente apoderado por las plataformas, especialmente las que incluyen además la lucha de géneros. Juego de roles es un ejemplo de eso: aquí tenemos una mujer que se dedica al asesinato de forma profesional y un marido y dos hijos que desconocen la actividad de mamá (Kaley Cuoco post The flight attendant). Hasta que, claro, el secreto se revela. Como siempre en estas películas el asunto no pasa tanto por la acción, sino por ver cómo papá y mamá terminan recuperando la confianza. Una suerte de película de rematrimonio a los tiros. Si en la primera media hora Vincent ensaya algunas secuencias interesantes, como la que sucede en un hotel con los protagonistas y Bill Nighy, Juego de roles va cayendo progresivamente en el pozo del aburrimiento. ¿El peor pecado? Que en vez de divertirse, se toma el asunto en serio y se pone dramática. Ni qué decir que Vincent no sabe cómo filmar una escena de acción recordable. No funciona en ninguna de sus apuestas.

EL DESPUÉS (cortometraje) dirigido por Misan Harriman, con David Oyelowo, Jessica Kate Plummer, Sule Rimi. En Netflix.

-Este cortometraje nominado al Oscar se centra en la experiencia de un hombre que atraviesa una tragedia personal (un episodio shockeante, realmente) y debe aprender a sobrellevarla. Relato sobre el duelo, el detalle interesante es que el protagonista (el excelente Oyelowo) es conductor de una suerte de Uber y el corto de Harriman utilizará la relación con los múltiples pasajeros y la banalidad de esas situaciones cotidianas como catalizador del drama del personaje. El después es, indudablemente, la actuación de Oyelowo, quien apenas con su rostro y una interpretación puramente física construye la crisis de un tipo destruido. Puede que por momentos la música subraye emociones y algún flashback caiga en la estética publicitaria, pero son pequeños cuestionamientos para un corto sólido y bien preciso en la forma de comunicar sus ideas.

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE HENRY SUGAR (cortometraje) dirigida por Wes Anderson, con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley. En Netflix.

-Las últimas películas de Wes Anderson pedían a gritos el formato de cortometraje, debido a que su cine se ha vuelto menos narrativo y más sostenido en sus ideas episódicas y formales. Y qué mejor que la adaptación de un cuento de Roald Dahl, con el que el director de La vida acuática congenia a las mil maravillas (El fantástico Sr. Fox es una joya). Aquí tenemos a un hombre rico que, enterado de la existencia de un gurú que mira sin usar sus ojos, decide aprender la técnica para hacer trampa en los casinos. Anderson desarrolla en algo más de 30 minutos una serie de ideas visuales asombrosas, para darle al relato una estética de libro que se abre ante nuestros ojos. Ni qué decir las transiciones entre escenas, que son puro juego y artificio. El tiempo más acostado del cortometraje permite que la esforzada puesta en escena del director funcione mejor que en un largometraje y La maravillosa historia de Henry Sugar es no sólo un gran relato, sino también una bellísima película objeto. Gran candidato a ganar el Oscar al mejor corto.