ATE: "No hay una medida que tome el gobierno que sea a favor de los trabajadores"

Tras la modificación del Banco Central en donde se demoran los pagos hacia los organismos públicos, desde ATE indicaron que es una decisión que perjudica a los trabajadores estatales.

El sector afirmó que ante el grave contexto económico que se vive en el país, esta normativa atenta directamente a los bolsillos de los que trabajan para el estado, tanto Nacionales, como Provinciales y locales.

Es a partir de una circular del Banco Central que se notificó a los distintos organismos afectados que no se aprobó la prórroga de la Comunicación A7674 de la entidad financiera, la cual eliminaba el límite de financiamiento a organismos públicos para el Adelanto Transitorio de Haberes. De esta forma, corre riesgo el pago en tiempo y forma de los salarios de miles de estatales.

Sobre esto, la secretaria adjunta de ATE en Mar del Plata, Claudia Rey dialogó con El Marplatense y dijo: "Esta situación impacta en Mar de Plata al igual que a nivel nacional. Nosotros aquí tenemos representaciones de todos los organismos del Estado, por lo cual que los compañeros no puedan cobrar su salario, en el día que ya tienen fijado del 1 al 10, la verdad que perjudica un montón".

"Casualmente dentro de los trabajadores que tienen las primeras fechas de cobro, están los del CONICET. Este martes justamente están haciendo una actividad aquí en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). Parece que no hay una medida que tome el gobierno que sea a favor de los trabajadores. Parece que todo está hecho para ver cuánto es el mayor daño que se puede causar", cuestionó.

"Este tipo de medidas nos sorprende pero no sé hasta dónde. Creo que es innecesario no garantizar el cobro, girando en descubierto en muchas de las situaciones en el Banco Nación. Estas normativas que proponen propone el Gobierno obviamente que son, como venimos diciendo, que hacen que la casta pasamos a hacer los trabajadores del Estado", siguió desde ATE.

Y agregó: "El abrazo que habíamos hecho en el CONICET era precisamente en parte por los contratos de los compañeros que no tuvieron renovación. A algunos si pero hasta el 31 de marzo y dos de las compañeras fueron al 31 de enero, o sea que mañana es su último día de trabajo. Y además, obviamente porque los presupuestos están congelados a enero del 2023 con todo lo que pasó este año tanto hablando de devaluación, de inflación, podría estar funcionando con ese presupuesto el CONICET a junio del 2024. Por eso decimos que las medidas que se toman son en contra del funcionamiento de los organismos, de los trabajadores".

"Nuestro rol es la de estar hoy visibilizando y reclamando que se puedan revertir estas medidas. En el caso de que no se lleven adelante los cobros, como vienen planteando, obviamente que estaremos haciendo el reclamo y tomando las medidas de nuestro sindicato tanto a nivel nacional como local. Porque entendemos que uno tiene una vida planificada con las fechas de pago y la verdad que no pueden pagarte cuando tu empleador lo decida, si no es la fecha en la que cobras habitualmente. Así que entendemos que ahí tiene que haber una revisión y se tiene que garantizar que cada compañero pueda estar cobrando en la fecha que le corresponde", sentenció Rey.