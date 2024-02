El oficialismo cree que la Ley Ómnibus podría votarse a fines de febrero en el Senado

Mientras se espera la votación en particular en Diputados de la Ley Ómnibus, en el Senado ya se empieza a preparar el debate del proyecto que el Gobierno considera la base de su gestión y que podría extenderse hasta fines de febrero. En el oficialismo esperan que el trámite en la Cámara alta no se dilate demasiado, pero no descartan las dificultades que puedan traer los distintos planteos de la oposición.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se mostró confiado en la sanción de la Ley Ómnibus, aunque reconoció que no se puede garantizar un tratamiento rápido. De hecho, dejó entrever la posibilidad de que el proyecto tenga que volver con modificaciones a Diputados.

“El optimismo siempre está pero somos concientes también que los legisladores tienen criterios propios”, sostuvo Abdala. “Quisiera que no sufriera ninguna modificación y que se convierta en ley en el Senado”, agregó.

En ese sentido, expresó: “Esperamos que esto no se dilate mucho tiempo. Esta ley tiene las bases de un camino correcto. Es una manera útil de que todos los argentinos empecemos a caminar por la libertad y la desregulación del Estado, y que entendamos que la Argentina solo la sacamos adelante los argentinos. Tenemos que apuntar hacia ese camino”.

Abdala reconoció que no se puede asegurar que la Ley Ómnibus sea sancionada en el Senado y que existe la posibilidad de que tenga que volver a Diputados con cambios. “Aventurarme a decir que la ley va a salir tal cual me parece que sería decirte una irresponsabilidad. Tendremos que alargar las sesiones extraordinarias hasta fines de febrero”, subrayó.

“Vamos a tener la mayor cantidad de votos para sancionarla, soy optimista. Respetando el resultado de la Cámara de Diputados. De no ser así, tendrá que volver a la Cámara de Diputados”, admitió.

El rol de Cristina Kirchner en el Senado

Por otro lado, Abdala minimizó la influencia de Cristina Kirchner en el bloque de Unión por la Patria y aseguró que no existe la posibilidad de que la exvicepresidenta pueda frenar la Ley Ómnibus.

“Unión por la Patria tiene distintos referentes. Tengo una muy buena relación de diálogo con José Mayans. Ellos tienen una estrategia, en la última semana pretendían que tratemos el DNU y nuestra vicepresidenta dijo que no era posible hacerlo. Tienen legisladores y referentes valiosos como la exvicepresidenta”, sotuvo. Y recalcó: “No hay riesgo de que Cristina frene el proyecto”.