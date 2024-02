Kimberley volvió a ganar y buscará el ascenso al Federal A

Kimberley superó 1 a 0 a Costa Brava de visitante, englobó un resultado total de 4 a 0 y sigue en camino por una de las cuatro plazas al Federal A. Para eso, deberá superar a Camioneros de Luján el próximo fin de semana en Olavarría.

Los tres goles de la ida daban tranquilidad porque la distancia era amplia, pero era sabido que el "Rojiblanco" iba a salir de movida a buscar el tanto que los metiera en partido. Y no pasó. Un poco por la impericia del dueño de casa para terminar las jugadas y otro por el sacrificio físico de Kimberley de doblegar todo el tiempo la marca y demostrar que también podía lastimar de contra.

Pasados los 20´ empezó a crecer la figura de Ramiro Fredes, que jugaba mano a mano con Tomás Loscalso. En ese trajín, el volante ganó la posición y remató por encima del travesaño. Minutos después, Abraham tuvo la suya y el derechazo impactó contra el travesaño.

Las posibilidades de Costa Brava se diluían con el correr de los minutos y la imposibilidad de superar a Mateo Rinaldi y Santos Bacigalupe, quienes fueron una muralla. A ellos, se sumó Nicolás Báez que contuvo todo lo que iba al arco y cada pelota aérea que merodeaba por su zona.

En el complemento el sacrificio pasó por otro lado. El mediocampo se tuvo que volver más compacto y, para contener a Lautaro Ibarra, Mariano Mignini desarmó el 4-3-3 con los ingresos de Kevin Collazo (Martínez) y Gastón Gómez (Roselli). A partir de ahí, el elenco pampeano confundió los caminos y el conjunto marplatense encontró espacios para lastimar a Gabriel Argüello.

Los cambios en el dueño de casa no aclararon el panorama y las búsquedas aéreas seguían controladas por el fondo. Gómez tuvo las suyas, Collazo, que volvió a entrar bien, también pudo abrir la cuenta, pero Argüello se lució.

Entre los palos (dos en el complemento) y un par de apariciones de Báez, el cotejo siguió igual hasta los 45´, cuando el incansable Leonel Iriarte corrió por izquierda y liquidó la historia.

Ahora, el "Dragón" se las verá con Camioneros, que venció a Colón de Chivilcoy y se consagró en la Región Pampeana Norte.

SÍNTESIS

Costa Brava: Gabriel Argüello; Santiago Arellano, Pablo Agüero, Matías Pagliaricci y Roque González; Rodrigo Martin; Maximiliano Lara, Ramiro Fredes, Ariel Lopez y Lautaro Ibarra; Martín Abraham. DT: Rodrigo Chap.

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Santiago Vásquez, Nahuel Roselli y Santiago Vásquez; Leonel Iriarte, Diego Martínez y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini.

Cambios en el PT: 36' Lucas Solari por Fredes (C).

Cambios en el ST: 7' Kevin Collazo por Martínez (K) y Gastón Gómez por Roselli (K), 11' Leandro Bonivardo por González (C) y Thiago Gómez por Lara (C), 20' Leandro Páez por Ullúa (K), 22' Nicolás Pildain por Martín (C) y40' Ezequiel Goiburu por Mañas (K) y Damián Luengo por Vásquez (K).

Gol en el ST: 45' Iriarte (K).

Árbitro: José Díaz.

Estadio: Nuevo Pacaembú de Costa Brava.