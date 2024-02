Vecinos denuncian zona liberada en el barrio Villa Lourdes: "Es tierra de nadie"

Con al menos tres robos en una semana, vecinos del barrio Villa Lourdes denuncian que la zona se encuentra "liberada" de presencia policial y controles que prevengan la inseguridad.

Estos hechos sucedieron a pocas cuadras de donde, hace tan solo 4 meses, asesinaron a Antonio Di Meglio, un caso en donde participaron al menos seis personas y sólo una está detenida hasta el momento.

"El pasado lunes yo me iba a encontrar por Solís con un amigo que iba a pasar con el auto a buscarme. La idea era que yo vaya caminando y me encontraban en el camino. De repente crucé Don Orione en donde está el estacionamiento del Toledo y salen dos hombres de ahí en moto, sin luz, sin nada. Entonces, me di vuelta empecé a avanzar más rápido. Llegué a mitad de cuadra y aceleraron y me di cuenta de que me iban a robar", mencionó Ignacio, quien fue víctima de un reciente robo.

"Frenaron en la calle, se bajó uno para apretarme y me pidió que le de todo. Le entregué la matera que llevaba con mi billetera adentro y tenía el celular en la mano pero me negué a dárselo. Me insistió para que se lo de y como yo me negué varias veces, amagó a sacar una pistola de abajo del buzo. Pero de pronto aparecieron las luces de un auto que era casualmente mi amigo. Entonces como vieron que venía alguien, se subieron a la moto para escapar, siguió.

"Mi amigo lo intentó chocar, la moto se subió a la vereda, dio la vuelta en U y siguió andando en contramando por Solís. Los seguimos tres cuadras pero se nos alejaron en contra mano y ya no lo vimos más", dijo.

Otro caso de inseguridad se dio a pocas cuadras tras el cual uno de los vecinos, Pedro comentó: "Yo vivo en Bosch y Guanahani. El sábado quisieron entrar por mi garaje. Me estaban palanqueando el portón y ladró el perro. Ahí me di cuenta de lo que pasaba y salí corriendo. Estaban armados. Esto es tierra de nadie", contó Pedro, uno de los vecinos.

"La semana pasada, un señor que vive a dos casas, estaba a los tiros desde el techo con dos delincuentes que andaban en una moto. Le habían querido entrar a robar. Si no nos defendemos nosotros, no nos defiende nadie", sentenció.

"Y a una clienta de 80 años, que le estoy trabajando en la casa como albañil, la semana pasada también sufrió un hecho de inseguridad. Esto fue en Gaboto y Esteban Echeverría, ya es el barrio Las Avenidas pero son los mismos que andan por la zona. Le entraron, la ataron a ella y a su hijo y los desvalijaron. Estas cosas no salen en ningún lado", enfatizó Pedro.

En paralelo, ante la falta de respuesta y soluciones, comerciantes de la calle 12 de octubre comenzaron a cerrar sus puertas 18 horas. "Está todo muy peligroso, nadie nos da una solución así que no nos queda otra", indicó una vendedora de un bazar"