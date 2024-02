Para la CGT Mar del Plata al Gobierno nacional “no le interesa” convocar al Consejo del Salario

El secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha, cuestionó la demora del Gobierno nacional para convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y resaltó que “evidentemente no les interesa, no tiene urgencia para ellos”.

Desde la dependencia local de la Confederación General Trabajo lanzaron un comunicado en el que consideraron como “urgente” la convocatoria, especialmente tras la promesa del secretario de Trabajo, Omar Yasin, de que se iba a realizar durante los primeros días de enero, algo que finalmente no sucedió.

“El compromiso era para los primeros días de enero. Y estamos terminando enero y todavía no se ha convocado, es importantísimo que se convoque porque hay una situación grave. Vemos con mucha preocupación que se habían comprometido a convocar y no tenemos ningún tipo de noticia, y no sabemos si se va a convocar o no”, señaló Rocha en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

El último aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil fue en diciembre, cuando se actualizó a $156.000. En ese sentido, el secretario general de la CGT local explicó que “se hizo una suba del 32%, pero con la inflación de diciembre del 25,5%, más la de octubre y la de noviembre, se superó ampliamente ese porcentaje”.

Rocha recordó que Yasin tiene que convocar al Consejo del Salario y que de hecho había anunciado “por los medios” que lo iba a hacer durante los primeros días de enero: “Por eso es que desde la Regional se hizo la convocatoria, porque ha pasado el tiempo y es algo sumamente urgente, más que otras cuestiones. Y si bien el salario se puede corregir en parte, es difícil en el contexto inflacionario en el que estamos”.

Para el gremialista la preocupación es que más allá de que hayan pasado 30 días y no hubo noticias de la reunión es que “evidentemente la convocatoria al Consejo no les interesa, no tiene urgencia para ellos. Esto nos preocupa y mucho porque no tenemos ningún canal de comunicación que nos indique que esto vaya a suceder”.

Mientras se discute esto, en el Congreso se debate la aprobación de la Ley Omnibus, que ha deparado la novedad por estas horas de la marcha atrás respecto de modificaciones en la Ley de Pesca. Para Rocha “esto es una batalla ganada, no es la guerra” y confió que “seguimos con la guardia alta porque seguramente esto intenten tratarlo más adelante”.

El secretario general de la CGT Regional Mar del Plata indicó que “hay otras cuestiones que seguimos, como lo de la ‘zona fría’, que va a ser perjudicial para los ciudadanos de nuestra ciudad. Ya están subiendo los servicios de luz y de gas, con lo cual si nos sacan la ‘zona fría’ va a ser imposible pagar el gas”.