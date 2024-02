Ley Ómnibus: "No podemos salir adelante porque la política así lo decidió"

Tras un largo debate en la sesión de Diputados, la "Ley Ómnibus" volvió a comisión a partir de un pedido del presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Oscar Zago.

Principalmente se debe al rechazo de gran parte de los incisos correspondientes al capítulo sobre la Reforma del Estado que referían a la reorganización administrativa de los organismos del gobierno.

En diálogo con El Marplatense, Emiliano Recalt, concejal por Crear Más Libertad, manifestó que "lamentamos profundamente lo que pasó con la Ley, sabemos que era una de las herramientas que el presidente Milei consideraba esencial, por algo se llamaba Ley de Bases para la Construcción de la Libertad de la Argentina".

Asimismo, señaló que "generaba una sensación de esperanza en ese 56% y muchos más que seguramente estaban convencidos de que ese era el camino que necesitaba el país".

Por lo que "una vez más pudimos observar que la casta política, los gobernadores, los Diputados que votaron en contra, prefirieron mantener su privilegios antes que darles la posibilidad de un crecimiento sólido para poder manejar este país que ha quedado devastado a partir de las últimas gestiones".

Según reflexionó, "el Presidente recibió la peor herencia económica de la historia y no podemos salir adelante porque la política así lo decidió. Se han llevado adelante los acuerdos pertinentes que no fueron cumplidos".

De modo que con el resultado de la sesión de ayer, "lo que demostró ayer gran parte de la política que no quiso acompañar esta ley es que mantienen sus privilegios y quedaron bien expuestos", sentenció.

Respecto a las modificaciones planteadas, subrayó que "se han quitado capítulos que consideraban que generaban un impacto negativo en Mar del Plata. Fueron escuchados cada uno de los sectores porque este es un gobierno de apertura y creemos que la decisión que tome el presidente es la conveniente porque así lo demostró en las urnas".

A nivel local, "lo vamos a acompañar tanto desde el bloque Crear más Libertad, como nos ha ido marcando nuestro referente Alejandro Carrancio que aseguró que esto recién empieza".

"Cuando uno quiere cambiar la historia de Argentina, se encuentra con esto obstáculos que no representan más que a los políticos manteniendo sus privilegios en contra del futuro de la gente", agregó.

En lo que respecta a los Diputados que no acompañaron el proyecto, advirtió que "como todo en la política, se trata de posiciones que se marcan, pero lo que deja en evidencia es que cuando uno lleva adelante un acuerdo, no se puede garantizar con un documento como pasa en el derecho privado o en las relaciones entre particulares".

En conclusión, "la política es una herramienta de transformación, apelamos y creemos que esta nueva presentación que se va a hacer de la ley, realmente será acompañada porque lo que se está buscando es cambiar el futuro de nuestro país. Ojalá este bloque Dialoguista pueda tomar conciencia del daño que se genera cuando no se puede avanzar en una apertura, sobre todo en lo que tiene que ver con la confianza", finalizó.