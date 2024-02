Quita de subsidios al transporte: sin grieta en el deliberativo local

La quita de los subsidios al transporte ha generado una fuerte polémica en el interior del país, luego de la decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. La medida cayó como un baldazo de agua fría en varios gobernadores y esto fue tomado como una represalia del Ejecutivo Nacional por no acompañar la Ley Bases que volvió a comisión este martes.

En General Pueyrredon rápidamente el intendente Guillermo Montenegro salió a repudiar la actitud junto a otros jefes comunales del interior. "No puede haber una diferencia entre el AMBA y el interior, tenemos que defender el transporte en el interior y a los millones de vecinos que se mueven en él”, aseguró el jefe comunal de General Pueyrredon.

En el ambito del Concejo Deliberante no se quedaron callados y desde el bloque de Acción Marplatense marcaron posicional sobre el tema, preguntándose Horacio Taccone si "¿es la primera represalia hacia los gobernadores?".

El presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense se refirió a la medida anunciada por el Presidente Milei y expresó “es una clara reacción a la negativa del Congreso a aprobar la Ley Ómnibus, una represalia a los gobernadores que impacta en el bolsillo de los argentinos”.

Taccone remarcó que “la decisión del presidente finalmente no es contra los gobernadores, es contra la gente. Contra las decenas de millones de argentinos de las provincias que van a pagar un boleto más caro, en un contexto económico crítico y con un gobierno que los asfixia con los aumentos de precios”

Respecto del pedido de aumento de boleto que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante, el concejal señaló que “esta quita de subsidios va a incidir en el precio final que tenga el boleto en Mar del Plata. Llevamos años solicitando que se aumenten los subsidios en la ciudad para equipararlo con el AMBA, y la respuesta del gobierno de Javier Milei es sacarlos”

Para finalizar, el concejal remarcó que la decisión del Presidente Milei “parte de la idea de castigar a los gobernadores y legisladores que, con sus argumentos y motivos, no aprobaron el proyecto de la Ley Ómnibus. Una idea antidemocrática pero además errada, porque el castigo lo pagan los argentinos”.

También Guillermo Volponi, titular de la Comisión de Movilidad Urbana, se refirió al tema y remarcó que estamos ante “un gobierno nuevo que ya había manifestado que los subsidios iban a dejar de ser parte de un esquema en el transporte público a nivel nacional, así que en lo particular no me sorprendió”.

En ese sentido, el edil oficialista remarcó como para minimizar el impacto de la medida que la quita del subsidio representa “concretamente el 11% de la tarifa” y recordó que “hace algunos años cuando se implementó, el subsidio ocupaba el 40% sobre el total”.

Para Volponi el problema de fondo “no es si subsidio sí o subsidio no”, sino “el aumento del combustible, las paritarias que están por venir, son indicadores que hay que tomar en cuenta para ver cuánto saldrá la tarifa”.

El concejal remarcó que “el sistema de subsidios es criticable en todo sentido; es desigual, no es equitativo, no sirve. El sistema así está haciendo ruido por todos lados. Ahora se van a pagar las consecuencias de todo esto, hasta que se acomode. Creo que al largo plazo se va a acomodar”.