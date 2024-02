Paula Bernini sufrió un robo en Mar del Plata: se llevaron su cartera y le vaciaron la cuenta bancaria

Paula Bernini se mostró muy angustiada luego de sufrir un robo a pocos minutos de llegar a Mar del Plata. La periodista de TN relató lo ocurrido en sus historias de Instagram y advirtió a sus seguidores sobre una modalidad delictiva que es cada vez más común en los destinos turísticos.

"Llegué a Mar del Plata y me robaron. Estacioné, cerré la camioneta y una mujer con un inhibidor no permitió que las puertas se cierren. Yo no chequeé que estuvieran bien cerradas. Bajé a un kiosco. Inmediatamente, cuando la mujer me ve bajar, se sube a la camioneta y me roba la cartera, unos alfajores y otras pavadas que tenía en el auto. Es Horrible, horrible”, comentó la comunicadora en las redes sociales.

"Esta mañana, Paula publicó la captura de su homebanking y contó que también le habían robado todo el dinero. “Me vaciaron la cuenta. No lo puedo creer. Quiero llorar”, escribió la conductora. Más tarde, aclaró que llamó a la tarjeta de crédito y que le dijeron que el saldo podía aparecer en $0 porque la cuenta estaba bloqueada tras la denuncia.

Horas después del hecho, la conductora quiso agradecerles a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo y cariño que recibió: “No quiero empezar el sábado sin decirles gracias a todos. A mi mamá y a mi papá, por supuesto, por ser los que me ponen en eje y me cuidan. Hablo con ellos y entiendo que nada es tan grave. El cariño que me hicieron llegar es increíble”.

Más allá de la impotencia, Paula agradeció haber bajado del auto con su teléfono celular. “También se llevaron dos pares de lentes que me habían dado ayer. Yo sé que las marcas te lo dan con mucho esfuerzo y me duele tener que decirles hoy que me los robaron”, agregó. Además, destacó el trabajo de la Policía: “Las autoridades de Mar del Plata se portaron muy bien conmigo”.

"Que me hayan robado, me jode. Aunque son todas pavadas, maquillaje, lentes, pero bueno. No es una tragedia, así que voy a tratar de pasarla bien estos tres días. A partir de hoy me tomo la costumbre de verificar que cerré el auto tocando la manija”, dijo la periodista durante su descargo.

Para finalizar, les hizo una llamada de atención a sus seguidores: “Uno baja la guardia y ahí es donde perdiste. Los inhibidores están. Tomemos esto como una señal para aprender. Creí que a mí no me iba a pasar, pero me pasó”.

