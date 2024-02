Las provincias redoblan las críticas contra el Gobierno y se agudiza la pelea por el recorte de fondos

“El país que está construyendo Milei es unitario”, afirmó el titular del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano. “Córdoba no se arrodilló nunca frente al poder central, no va a permitir que se aumenten las retenciones al campo”, agregó en declaraciones radiales.

En la misma línea, Siciliano planteó que el país “no va a salir a las trompadas, amenazas, castigando gobernadores, haciendo listas negras” al tiempo que aclaró que “siempre estamos dispuestos a sentarnos y buscar diálogo pese al trato que nos den, no hay Córdoba sin Argentina, como no hay Argentina sin las provincias”. Y sentenció: “La Argentina no necesita más grieta, gobernar no es hacerlo con todos los que te dicen que sí”.

Días atrás, Llaryora manifestó que dará continuidad a beneficios en el transporte de pasajeros tras la quita del subsidio la las tarifas que recibían las provincias por parte del Gobierno nacional, y calificó como “arbitraria” a la decisión. “No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos”, advirtió en la red social X.