El Gobierno confirma que “está evaluando” convocar a una paritaria docente nacional

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país, el Gobierno “está evaluando” la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía “no hay ninguna definición al respecto” pese a que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el principal gremio del sector educativo, advirtió este miércoles que “peligra el inicio de clases”.

“Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto”, respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando fue consultado por la prensa sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente reclamada desde Ctera.

Adorni, además, indicó que, “en principio, la Nación no va a transferir” a las provincias, como solicitaron los gobernadores de los 24 distritos, los recursos económicos correspondientes al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen”.

En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni indicó que “cada jurisdicción” del país “es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores” porque “los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al respecto, entonces, consideró que “la paritaria docente nacional no es tal, no existe”, aunque se trata de una negociación que “es relevante” para el Gobierno, y afirmó: “Los salarios dependen de los gobernadores”.

Adorni, en tanto, expresó que “independientemente de la discusión salarial” el Gobierno “siempre va a promover que se cumplan los días de clases”, que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en “al menos 190” para el calendario escolar 2024.

Fuente: Telam