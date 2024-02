Pese al feriado y los 150 años de la ciudad, las ventas cayeron en Carnaval un 18%

Como ya es habitual, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), además del monitoreo mensual de las ventas comerciales en la ciudad, proporciona un informe especial con una encuesta realizada en fechas clave, como lo es este fin de semana de Carnaval que coincidió con los festejos por el aniversario de la ciudad.

En un contexto de fuerte retracción del consumo, el estudio indica que las ventas, en unidades, en comparación con el 2023, tuvieron una disminución del 18%.

La gran afluencia turística a Mar del Plata, con motivo del feriado XL por los carnavales y por los festejos programados por el 150 aniversario de la ciudad, permitieron amortiguar una caída mayor y lograr un incremento en las ventas con respecto a los mismos días de la semana anterior del 6,1%.

Según la encuesta, la percepción sobre la afluencia turística en este fin de semana XXL fue buena para el 51,9 % de los comerciantes encuestados, muy buena el 20,4 % mientras que fue regular para el 24,1 %, mala para el 3,6 %.

Vinculando la afluencia turística con las ventas, los comerciantes consultados, ante la pregunta “¿Cuál considera que es la frase que más se adapta a este fin de semana XXL?”, en un porcentaje del 14,8 % consideraron que hubo más gente y más ventas, el 27,8 % manifestó más gente e iguales ventas, el 46,3 % percibió más gente y menos ventas. Por otra parte, el 7,4% no notó variación de cantidad de gente y ventas, mientras que el 3,7 % aseguró que en su caso notó menos gente y menos ventas.

Para finalizar, el fin de semana extra largo que además de los carnavales tenía el atractivo adicional de los festejos por los 150 años de Mar del Plata, con una gran número de actividades al aire libre y gratuitas, no cumplió las expectativas del 68,5 % de los comerciantes a la vez que lo evaluó positivamente el 31,5 % restante.

Blas Taladrid, presidente de UCIP manifestó al respecto: “Pese a la mayor afluencia turística, no se logró compensar la caída en el poder adquisitivo que se vio reflejado en las ventas en estos últimos meses. No obstante consideramos que amortiguó esta caída haciendo que esta medición interanual sea menor a la que hubiese sido si no hubiésemos tenido los festejos por los 150 años de la fundación de nuestra ciudad. Acciones como estas impulsadas por el sector privado, permitieron minimizar la caída y obtener un diferencial con respecto a otro fin de semana tradicional” concluyó.

La muestra se focalizó en los principales Centros Comerciales vinculados al turismo como son Güemes, Microcentro, Juan B Justo y los rubros relevados fueron: Indumentaria infantil, accesorios, óptica, joyería, indumentaria de hombre y mujer, regalería, juguetería, peluches, calzado de hombre y mujer, chocolates artesanales, indumentaria deportiva, ferretería, rotisería, talabartería.