Comenzaron las visitas gratuitas y guiadas a monumentos

En el marco del aniversario 150 de Mar del Plata, este viernes comenzaron las visitas guiadas a monumentos que tendrán como escenario la Plaza San Martín en primera instancia y el próximo 23 de febrero, en Plaza Mitre.

Los recorridos serán a partir de las 9:30, partiendo desde Plaza San Martín, frente a la Municipalidad con punto de encuentro en el Monumento a la Bandera y el próximo viernes, en el mismo horario pero en Plaza Mitre, saliendo desde el Paseo de las Farolas.

La directora de Restauración de Monumentos Históricos del municipio, Costanza Addiechi, será quien estará a cargo de los circuitos, brindará información sobre la historia de Mar del Plata y el origen de las piezas escultóricas.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con algunas personas que participaron de los recorridos de este viernes 16 para consultar qué opinaban sobre esta iniciativa libre y gratuita.

"Me encanta, me entusiasma tanto que ya estoy predispuesta para la próxima que es en la Plaza Mitre. Y además me encanta la guía y recorrer junto a ella los distintos monumentos para conocer la historia. Me estoy instalando en Mar del Plata, ciudad que me apasiona y me retrotrae a mi pasado. Espero terminar mis años acá, así que por eso quiero conocerla", dijo.

Por otro lado, otro de los que asistió al paseo, indicó: "Esta idea es muy buena y con Constanza como guía, es aún mejor. No la conozco personalmente pero si como ciudadano de Mar del Plata, la veo por la calle. Es una persona que se ocupa, siempre con un mameluco puesto, trabajando y ensuciándose con pintura. Y aparte de eso, es una excelente persona, un ser humano extraordinario. Intercambié algunas palabras con ella y la califico así".

"Con respecto a que turistas y marplatenses se puedan acercar a conocer, con una visita guiada, de manera gratuita es algo hermoso. Se ven diferentes obras que a lo largo de la historia de Mar del Plata, consiguieron un prestigio importante", agregó uno de los presentes.

"Me parece muy buena esta iniciativa porque le da la importancia que no se le había dado hasta hoy a la historia local, gracias a esta hermosa persona que nos está dando la charla", concluyó.