Aldosivi ganó en casa y se sigue afianzando

Aldosivi sigue buscando su mejor versión y hoy, volvió a dar un paso adelante. Esta noche, en el Estadio "José María Minella" superó a CADU por 1-0 en la fecha 3 de la Zona "B" para la Primera Nacional sumando su segunda victoria consecutiva y la primera en casa.

A pesar de no poder ingresar con banderas ni bombos a la cancha, se vivió un clima tenso por un partido atractivo donde se volvieron a ver buenas combinaciones ofensivas y una entrega total de los jugadores del equipo de Mar del Plata.

El inicio del partido lo encontró mejor al "Tiburón" que tuvo un par de aproximaciones por izquierda con su rival adelantado en el campo y con espacios para la velocidad de sus delanteros. Hubo un centro de Elías Torres que nadie pudo conectar y un gol de Torres en una segunda jugada de tiro libre que fue anulada por infracción al arquero. La visita en el primer cuarto de hora, apenas pudo ejecutar un disparo desde el borde del área de Jonathan Suárez que se fue muy desviado.

El ex Aldosivi Brian Guerra encontró un rebote en tres cuartos de cancha y probó "cortando la pelota" con su pie derecho obligando a una volada de Jorge Carranza que estaba un poco adelantado. Los dos se presionaban y neutralizaban en mitad de cancha sin poder progresar. Cuando llegaba cerca del área, era más peligroso el equipo de Davio. Otra vez Suárez recibió un centro largo de izquierda a derecha, la paró de pecho y le pegó por bajo sin complicar a Carranza que tapó bien.

Las intenciones del dueño de casa eran buenas. Presionaba, luchaba por cada balón, pero luego en el tramo final de la cancha no tenía lucidez. Inquietó en las inmediaciones del área en varias oportunidades, pero nunca hizo trabajar a Henricot.

Del otro lado, Defensores Unidos tuvo otra clara con un córner que le cae al pie a Velázquez que la tomó de volea en el punto penal y el potente disparo salió adonde estaba Carranza. El arquero despejó a puro reflejo en la más clara de esa primera parte.

Las intenciones fueron distintas en el complemento para el "Tiburón" que fue con más decisión hacia el área. Tuvo un remate de Piñeiro que obligó a embolsarla a Henricot y fue la primera del complemento. Era cuestión de minutos que apareciera la primera chance clara. A los 8 minutos, Laméndola hizo una gran jugada con un pie a pie incluido para meterse al área y tirar el centro al medio donde apareció Elías Torres para empujarla y marcar el 1-0.

CADU tenía que responder y se hizo cargo del balón con un activo Brian Guerra que jugó en Mar del Plata hasta fin de año. Era momento de aguantar el marcador y lo estaba haciendo, pero muy atrás poniendo en riesgo a su propio arco. El ingresado Hernández metió un peligroso centro que llegó a desviar Carranza antes de que pueda desviarla Velázquez que se pasó de largo.

El partido estaba abierto para el contragolpe y sobre los 24 minutos, otra gran jugada de Laméndola por derecha terminó en un centro que desvió Colazo en el primer palo y, en el segundo, no le pudo pegar bien Elías Torres de frente al arco. Tuvo otra oportunidad de hacer el segundo gol con la misma fórmula: el ex Atlético Rafaela dejando una huella por derecha y el centro largo no llegó a conectarlo Torres por centímetros.

Parecía que ya la visita no podía inquietar más y así sucedió. Por el contrario quedó la sensación de que, en cualquier momento, Aldosivi podía marcar el segundo. Fue un final tranquilo pero con dientes apretados que le permitió defender esta importante primera victoria en el Minella que le ayudará a sumar confianza en el inicio del Torneo "Carlos Timoteo Griguol".

Síntesis

Aldosivi: Jorge Carranza, Rodrigo González, Gonzalo Soto, Gonzalo Mottes y Franco Godoy, Marcelo Esponda, Gonzalo Piñeiro, Nicolás Laméndola, Elías Torres, Natanael Guzmán y Agustín Colazo - DT: Andrés Yllana

CADU: Fabricio Henricot, Maximiliano Ortigoza, Ariel Morales, Damián Zadel y Luis Olivera, Matías Nizzo, Brian Guerra, Jonathan Suárez Cortes, Martín Peralta, Nicolás Cavagnero y Javier Velázquez - DT: Santiago Davio

Goles: 8m ST Torres (A)

Cambios: 14m ST Felipe Hernández por Suárez Cortes (C), 22m ST Santiago Luján por Guzmán (A), 30m ST Fernández Argüello por Cavagnero (C), 34m ST Ignacio Guerrico por Colazo e Imanol Enríquez por Torres (A), 38m ST Sivetti por Guerra y Caballero por Ortigoza (A)

Incidencias: 34m ST Expulsado Yllana (A)

Árbitro: Javier Delbarba

Estadio: "José María Minella" de Mar del Plata