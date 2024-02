Economista local, sobre la inflación de enero: "Es una luz de esperanza"

Una vez que se dio a conocer la inflación de enero (20,6%), el licenciado en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ricardo Panza, expresó que a su entender este mes sería del 14% y que "la peor parte del ajuste todavía no la atravesamos", sino que sería en marzo, abril y mayo.

"Los números hay que verlos en contexto. Un 20,6% subiendo es pésimo, pero un 20,6% bajando es una luz de esperanza. El descenso fue importante y las voces más optimistas del oficialismo esperan que ronde en el 10% en febrero", contempló el economista en Primera Tarde (FM 103.7), quien vio más acertado que la inflación de febrero alcance el 14%.

Además, el docente de la facultad local respaldó el método utilizado por el Gobierno Nacional: "Esto implica que la receta dolorosa da resultados. El enfriamiento de la economía está causando la baja en la inflación".

De acuerdo a su postura, la receta "heterodoxa" de la anterior gestión era poner dinero en la calle y controlar los precios, lo que "provocaba precios bajos hasta que se soltaba la retención previa", mientras que "esta gestión hace lo contrario: suelta los precios y pone los autos en fila para que la carrera sea equitativa". Entonces, de inmediato los valores suben, al mediano plazo se estabilizan y el modelo serviría como "una solución definitiva", según subrayó.

Por otra parte, el contador público también analizó: "Veo que la economía enfría y la política calienta, y que la transferencia de temperatura se produce hacia el ámbito político social de la economía. Y en tanto la sociedad tenga temple y paciencia, y note que el equipo puede hacer un gol a los quince minutos -como obtener una inflación de un dígito en abril-, irá acrecentando el horizonte de confianza y abrirá a machetazos el horizonte para que el Gobierno no se encuentre en un encierro".

En este sentido, adelantó que "la peor parte del ajuste todavía no la atravesamos", sino que tendrá lugar en marzo, abril y mayo, mientras que "el alivio o la luz llegaría después del segundo semestre, si el Gobierno no comete errores y el franco social no se descontrola".

DÓLAR

"El dólar subió un 300% el año pasado y le ganó a los precios, y este año es la hora de los precios. El dólar va a estar calmo. Está claro que el Gobierno puso el freno de mano y restringe la cantidad de pesos en la economía, por lo que la gente se ve obligada a venderlos. Esto motiva a que el dólar caiga nominalmente y si baja pese a que el Gobierno compra, quiere decir que la restricción es muy grande", concluyó Panza.