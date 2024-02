Argentina llegó a Mar del Plata para jugar ante Chile

Después de los entrenamientos que tuvo en el Estadio “Luis Conde” de Boca, la Selección Argentina de Básquet llegó a Mar del Plata donde el próximo jueves a las 21.40 hs enfrentará a Chile en el Polideportivo “Islas Malvinas” por la primera ventana clasificatoria para la AmeriCup 2025.

Justamente uno de los últimos en incorporarse fue Facundo Campazzo flamante campeón de la Copa del Rey junto con Gabriel Deck con el Real Madrid, pero además el ex base de Peñarol consagrándose como MVP de la competencia. Será una vez más el líder de un grupo de jugadores en su mayoría jóvenes pero teniendo gratas experiencias previas en suelo europeo ya que todos juegan en España, Italia y hasta en Alemania como el caso de Leandro Bolmaro que también fue de los últimos en llegar a Argentina.

Cabe recordar que el equipo no será dirigido por Pablo Prigioni por sus compromisos con la NBA, sino que lo hará Herman Mandole acompañado por Nicolás Casalánguida en su regreso a la Selección Argentina, Guido Fabbris y Mauro Polla.

“Estar en la Selección Argentina siempre es un sueño y es el trabajo más lindo que como entrenador me tocó hacer. Hoy que me toca conducir este grupo, me genera un montón de orgullo y sobre todo una responsabilidad muy grande”, manifestó el también entrenador del Varese italiano.

Los convocados

Bocca, Juan – Monbus Obradoiro, España

Bolmaro, Leandro – Bayern Munich, Alemania

Bressan, Gonzalo – Castelló, España

Brussino, Nicolás – Gran Canaria, España

Campazzo, Facundo – Real Madrid, España

Corbalán, Gonzalo – San Pablo Burgos, España

Deck, Gabriel – Real Madrid, España

Delía, Marcos – APU Udinese, Italia

Fernández, Juan – Breogán, España

Giovannetti, Lucas – Movistar Estudiantes, España

Marcos, Juan Ignacio – Girona, España

Redivo, Lucio – UEB Cividale, Italia

Staff

Entrenador: Herman Mandole

Entrenador Asistente: Nicolás Casalánguida

Entrenador Asistente: Guido Fabbris

Entrenador Asistente: Mauro Polla

Kinesiólogo: Paulo Maccari

Kinesiólogo: Leandro Amigo

Médico: Mariano D’Elía

Preparador Físico: Christian Lambrecht

Utilero: Facundo Vartanian

Jefe de Prensa: Agustín Luchtenberg

Jefa de Equipo: Agustina Smaniotti

El calendario

Jueves 22 de febrero vs Chile – 21:40hs – Polideportivo Islas Malvinas – Argentina

Domingo 25 de febrero vs Chile – 21:20hs – Coliseo Municipal de Valdivia – Chile

Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – A confirmar – Argentina

Lunes 25 de noviembre vs Colombia – A confirmar – Argentina

Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela

Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia