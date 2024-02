El desgarrador mensaje del sobreviviente marplatense en el choque de Playa del Carmen

Lucas Figallo oriundo de Mar del Plata fue uno de los dos sobrevivientes del brutal accidente en Playa del Carmen, en el que murieron cinco argentinos y un mexicano, subió una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde contó el calvario que está atravesando.

“Quiero darles las gracias a todos por los mensajes. La ayuda y el apoyo que me están dando”, sostuvo. En el posteo se lo puede ver acostado en una sala del Hospital La Joya Playa del Carmen.

“Tengo fracturas, son 3 de cada lado: 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y 1 torácica”, contó el marplatense.

“Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien, en cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”, siguió.

Para cerrar, escribió: “Por último y más importante, no encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir. Quiero darle desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”.

En tanto, Micaela Papiermeister es la otra sobreviviente del accidente fatal. La joven de 23 años se encuentra internada en el Hospital General de Playa del Carmen con “estado de salud muy grave con pronóstico reservado”, según informó a Télam la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Cómo fue el choque en el que murieron cinco argentinos en México

El accidente se produjo el domingo a las 13.00 local (15 horas argentina) entre una camioneta Suzuki Ertiga en la que viajaban siete argentinos y una combi de turismo, en el tramo carretero Puerto Aventura-Tulum, en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún, del estado mexicano Quintana Roo.

El choque causó la muerte de cinco argentinos y un mexicano que se encontraba en la combi turística. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el lunes las identidades de los fallecidos y aseguró que aguardan las pericias que determinen las causas del hecho.

Los voceros de la Fiscalía señalaron que los muertos fueron identificados como Vanesa Paola Silvia Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel Alejandro López.

Todos ellos se encontraban de vacaciones, de acuerdo a lo que informó Jorge Vázquez Oropeza, secretario de Protección Civil del municipio de Solidaridad, parte de la zona turística.